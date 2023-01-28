تونس تستعد لجولة ثانية من الانتخابات النيابية بعد إقبال ضعيف بالجولة الأولى

تفتح مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها الأحد لبدء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت جولتها الأولى إقبالاً ضعيفاً.

وانتهت الفترة المسموح خلالها بحملات الدعاية للمرشحين وبدأ الصمت الانتخابي أمس الجمعة. ويتضمن الاقتراع انتخاب 262 نائباً في 131 دائرة انتخابية.

وتساهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها تونس منذ عدة سنوات في عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع.

وقال كامل تونسي، بائع للأسماك بسوق في العاصمة تونس: "أنا لا أصوت لأنني أعاني من الفقر والاحتياج، لماذا يريدونني أن أصوت؟" وأضاف: "لقد صوت في عديد المناسبات أملاً في حياة أفضل".

ويأمل مناصرو الرئيس قيس سعيّد في ان تكون الانتخابات البرلمانية بمثابة الخروج من عنق الزجاجة سياسياً بينما يقول معارضوه إنها ستزيد من تعقيد الوضع السياسي بالبلاد.

ويقول رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، أن البرلمان المقبل سيكون خاليًا من أي استقلال بالنظر إلى أن سعيد قد وحد كل السلطات التي في يديه في دستور 2022.

وتتهم المعارضة الرئيس بالسعي إلى حشد مزيد من الدعم له منذ سيطرته على السلطة بشكل شبه كامل في 2021.

واجتذبت الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر كانون الأول الماضي 11 بالمئة فقط من الناخبين، مما أثار سخرية واسعة النطاق بين معارضي سعيّد، وارتفعت مطالب جديدة لاتحاد الشغل القوي بإلغاء الجولة الثانية وبتغيير مسار الرئيس الذي تقول إنه حاد عن الطريق.

وحل سعيّد، الذي اُنتخب بأغلبية ساحقة في عام 2019، البرلمان العام الماضي بعد تجميد عمله في صيف 2021. وبعد ذلك سيطر على معظم السلطات وأعاد كتابة الدستور ومرر نسخة جديدة صاغها بنفسه العام الماضي من خلال استفتاء.

ورغم الانتقادات الواسعة لخطواته الفردية، قال سعيد إنه سيمضي قدما ولن يتراجع خطوة للوراء.