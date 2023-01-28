فيديو: لحظة قيام فتى فلسطيني بفتح النار على مستوطنين مسلحين في بلدة سلوان بالقدس

أصيب إسرائيليان بجروح صباح السبت في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذه فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أصيب بدوره برصاص الشرطة، غداة اعتداء قرب كنيس أوقع سبعة قتلى وقُتل منفذه، ما يفاقم المخاوف من حدوث تصعيد رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

وذكرت الشرطة بأن الهجوم الأخير وقع صباح السبت في حي سلوان المتاخم للمدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما وابنه البالغ 23 سنة بجروح ناجمة عن إطلاق النار ونُقلا إلى المستشفى، وفق ما ذكرت الشرطة ومسعفون.