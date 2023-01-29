البطريرك الراعي يدعو قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت لمواصلة عمله

دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، رجل الدين المسيحي البارز في لبنان، يوم الأحد طارق البيطار، القاضي الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت، إلى متابعة عمله والحصول على مساعدة من أي سلطة خارجية لتحديد المسؤولين عن ذلك الانفجار المدمر.

وتفاقم التوتر المستمر منذ فترة طويلة بسبب التحقيق منذ أن وجه البيطار اتهامات لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في لبنان متحديا الضغوط السياسية لإلغاء التحقيق في الكارثة التي أودت بحياة 220 شخصا.

ومع وجود أصدقاء وحلفاء من أقوى الفصائل في لبنان، ومنهم جماعة حزب الله، من بين المتهمين، ردت المؤسسة بسرعة الأسبوع الماضي عندما اتهم المدعي العام البيطار باغتصاب السلطات.

ووصف منتقدون ذلك بأنه "انقلاب" على تحقيقه.

وقال الراعي خلال عظة يوم الأحد إنه يأمل أن يواصل البيطار عمله لكشف الحقيقة وإصدار قرار والحصول على مساعدة من أي سلطة دولية يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة.