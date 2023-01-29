كييف تفرض عقوبات على 182 شركة روسية وبيلاروسية.. والقوات الأوكرانية تصد هجوما لفاغنر الروسية

كييف تفرض عقوبات على 182 شركة روسية وبيلاروسية.. والقوات الأوكرانية تصد هجوما لفاغنر الروسيةمحادثة
قال الجيش الأوكراني يوم الأحد إن قواته تصدت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك فيما قالت مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة إنها سيطرت على القرية.
وقالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي "صدت وحدات في قوات الدفاع الأوكرانية هجمات المحتلين في مناطق... بلاهوداتني... في منطقة دونيتسك"، في إشارة لمواجهات دارت يوم السبت.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في شهره الثاني عشر
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
قال متحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء يوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى كييف وستوافق أيضا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات. وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا توجد محادثات متفق عليها (مع شولتس). بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات".
ونقلت صحيفة تاجشبيجل في برلين عن شولتس قوله في مقابلة نشرت يوم الأحد "سأتحدث مع بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث.
"بوتين مسؤول عن سحب القوات من أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب الرهيبة التي لا معنى لها والتي راحت ضحيتها بالفعل مئات الآلاف من الأرواح".
ولم يتسن الوصول على الفور إلى متحدثين باسم شولتس للتعليق. ويجري شولتس حاليا جولة في أمريكا الجنوبية.
وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وشولتس هاتفيا في أوائل ديسمبر كانون الأول. وقال الزعيم الروسي في ذلك الوقت إن الموقف الألماني والغربي بشأن أوكرانيا "مدمر" ودعا برلين إلى إعادة التفكير في نهجها.
ويقول معهد كيل للاقتصاد العالمي إن ألمانيا ثاني أكبر مانح للعتاد العسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة لتتقدم بذلك على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.
ستولتنبرغ يصل كوريا الجنوبية لتعزيز علاقات حلف الأطلسي في آسيا
وصل ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يوم الأحد إلى سول في بداية جولة تهدف لتعزيز علاقات الحلف مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة حرب أوكرانيا وتنامي المنافسة مع الصين.
ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرغ في سول بوزيري الخارجية باك جين والدفاع الوطني لي سونج-سوب ومسؤولين كبار آخرين حسبما ذكر الحلف في بيان. وقال المكتب الرئاسي إنه سيلتقي بالرئيس يون سوك-يول على الأرجح.
وسيتوجه ستولتنبرغ إلى طوكيو يوم الاثنين حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومسؤولين يابانيين آخرين.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نُشرت يوم الأحد "أؤمن بشدة أننا بحاجة لتعزيز الشراكة بين كوريا وحلف شمال الأطلسي لأن الأمن يصبح متداخلا أكثر فأكثر". وأضاف "ما يحدث في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي يهم أوروبا وحلف شمال الأطلسي والعكس بالعكس".
وأضاف "علينا التصدي لتلك التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك التحديات القادمة من الصين، وإحدى سبل القيام بذلك هي بالطبع العمل بشكل أوثق مع الشركاء في المنطقة".
أوكرانيا تعلن صد هجوم حول بلاهوداتني وفاغنر الروسية تعلن السيطرة عليها
قال الجيش الأوكراني يوم الأحد إن قواته تصدت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك فيما قالت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة إنها سيطرت على القرية.
وقالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي "صدت وحدات في قوات الدفاع الأوكرانية هجمات المحتلين في مناطق... بلاهوداتني... في منطقة دونيتسك"، في إشارة لمواجهات دارت يوم السبت.
وأضافت أن قواتها تصدت لهجمات روسية في محيط 13 منطقة أخرى بدونيتسك.
وأعلنت مجموعة فاغنر، التي تصنفها الولايات المتحدة تنظيما إجراميا عابرا للحدود، عبر تطبيق تيليغرام يوم السبت أن وحداتها انتزعت السيطرة على بلاهوداتني.
ومع اشتداد القتال في منطقة دونيتسك، لم يعد خط المواجهة واضحا على نحو دقيق خاصة حول بلدة باخموت حيث تدور بعض أعنف المعارك في الأسابيع القليلة الماضية.
كوريا الشمالية تصف تعهد أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا بأنه "جريمة لا أخلاقية"
انتقدت كوريا الشمالية لليوم الثاني على التوالي قرارا أمريكيا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا ووصفته بأنه "جريمة لا أخلاقية" تهدف إلى إطالة أمد وضع دولي غير مستقر.
قال كوون تشونج كيون مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي "شائعة لا أساس لها" لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.
وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية... بأي ثمن في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي .. هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر".
وأضاف أن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا "غير مقبولة واستفزاز خطير لا يمكن السماح به أبدا".
كانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد ذكرت يوم السبت أن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ذات النفوذ القوي، نددت بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر" لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة.
كان البيت الأبيض قال في ديسمبر كانون الأول إن كوريا الشمالية زودت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بصواريخ لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.
أوكرانيا تفرض عقوبات على 182 شركة من روسيا وبيلاروس
فرضت أوكرانيا عقوبات على 182 شركة من روسيا وروسيا وبيلاروس وثلاثة أفراد، في أحدث سلسلة من الخطوات التي يتخذها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقطع صلة بلاده مع كل من موسكو ومينسك.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة "تم تجميد ممتلكاتهم في أوكرانيا، سيتم استخدام ممتلكاتهم في (إجراءات) الدفاع عن بلادنا".
ووفقا للقائمة التي نشرها مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني فإن الشركات الخاضعة للعقوبات تعمل بشكل رئيسي في نقل البضائع وتأجير المركبات وإنتاج المواد الكيماوية.
وفرضت أوكرانيا عقوبات على مئات الأفراد والشركات في روسيا وبيلاروس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.
مسؤول: أوكرانيا تجري محادثات مع حلفائها للحصول على صواريخ بعيدة المدى
قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك يوم السبت إن محادثات عاجلة جارية بين كييف وحلفائها بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى تقول إنها ضرورية لمنع روسيا من تدمير المدن الأوكرانية.
وتلقت أوكرانيا وعودا بالحصول على دبابات قتالية من دول غربية وتطالب أيضا بطائرات مقاتلة للرد على القوات الروسية والموالية لموسكو التي تتقدم ببطء على امتداد جزء من خط المواجهة.
وأضاف بودولياك لشبكة فريدوم التلفزيونية الأوكرانية "لتقليص (تأثير) السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم".
وقال إنه يوجد في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا أكثر من 100 مستودع مدفعية.
وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، "لذلك، فإن المفاوضات أولا جارية بالفعل. وثانيا تمضي بخطى متسارعة".
صحيفة: أوكرانيا تنفي نيتها الحصول على 24 طائرة مقاتلة من الحلفاء
نفى سلاح الجو الأوكراني يوم السبت صحة تقرير صحفي أفاد بأنه ينوي الحصول على 24 طائرة مقاتلة من دول حليفة، قائلا إن المحادثات حول عمليات التسليم المحتملة لا تزال مستمرة، وذلك حسبما أفادت وسيلة إعلامية محلية.
كانت صحيفة الباييس الإسبانية نقلت عن المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات قوله إن أوكرانيا تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وإنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز بوينج إف-16.
لكن في بيان تم إرساله إلى منفذ بابل الإعلامي الأوكراني يوم السبت، قال إهنات إن تصريحاته خلال إفادة صحفية يوم الجمعة أُسيء تفسيرها.
وقال "لا تزال أوكرانيا حتى الآن في مرحلة المفاوضات حول الطائرات، ويجري حاليا تحديد طرازاتها وعددها".
موسكو تتهم الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا باستهداف مستشفى في لوغانسك
اتهمت روسيا السبت الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي.
وقال الجيش الروسي في بيان "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس" في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك صباح السبت.
ولفت إلى أن الضربة "خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي".
وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون "منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين".
وتابع "إن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن دعما غير مشروط لأوكرانيا قبل قمة هذا الأسبوع
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هذا الأسبوع، إن كييف لديها دعم غير مشروط من التكتل وإن عليها الانتصار في مواجهة الهجمات الروسية للدفاع عن القيم الأوروبية.
وأضافت فون دير لاين في كلمة ألقتها خلال حدث لحزبها المسيحي الديمقراطي في دوسلدورف بألمانيا يوم السبت "نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي شروط".
وأردفت أن كييف "تحارب من أجل قيمنا المشتركة، إنها تحارب من أجل احترام القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية ولهذا السبب يتعين على أوكرانيا أن تنتصر في هذه الحرب".
وتعتزم فون دير لاين وغيرها من المسؤولين في المفوضية الأوروبية عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الثالث من فبراير شباط.
حاكم: 3 قتلى في قصف روسي لمدينة بشرق أوكرانيا
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة يوم السبت.
وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو على تطبيق المراسلة تيليجرام أن أضرارا لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع "ليوثقوا بعناية جريمة أخرى ارتكبها المحتلون الروس".
وفي وقت سابق يوم السبت قال كيريلينكو إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن سبعة في ضربات روسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها