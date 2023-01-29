كييف تفرض عقوبات على 182 شركة روسية وبيلاروسية.. والقوات الأوكرانية تصد هجوما لفاغنر الروسية

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الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني

قال متحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء يوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى كييف وستوافق أيضا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات. وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا توجد محادثات متفق عليها (مع شولتس). بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو يوم 27 يناير كانون الثاني 2023. صورة لرويترز من وكالة أنباء سبوتنيك.

ونقلت صحيفة تاجشبيجل في برلين عن شولتس قوله في مقابلة نشرت يوم الأحد "سأتحدث مع بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث.

"بوتين مسؤول عن سحب القوات من أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب الرهيبة التي لا معنى لها والتي راحت ضحيتها بالفعل مئات الآلاف من الأرواح".

ولم يتسن الوصول على الفور إلى متحدثين باسم شولتس للتعليق. ويجري شولتس حاليا جولة في أمريكا الجنوبية.

وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وشولتس هاتفيا في أوائل ديسمبر كانون الأول. وقال الزعيم الروسي في ذلك الوقت إن الموقف الألماني والغربي بشأن أوكرانيا "مدمر" ودعا برلين إلى إعادة التفكير في نهجها.

ويقول معهد كيل للاقتصاد العالمي إن ألمانيا ثاني أكبر مانح للعتاد العسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة لتتقدم بذلك على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.