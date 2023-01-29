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تركيا

تركيا تحذر مواطنيها من خطر تعرضهم لهجمات في أمريكا وأوروبا

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بقلم:  يورونيوز
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو   -   حقوق النشر  AP Photo

حذرت تركيا مواطنيها يوم السبت من "هجمات محتملة بدافع كراهية المسلمين والأجانب والعنصرية" في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعدما حذر حلفاؤها الغربيون مواطنيهم في تركيا من هجمات إرهابية محتملة.

وفي تحذيرين منفصلين للمسافرين، طلبت وزارة الخارجية التركية من مواطنيها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية "التصرف بهدوء في مواجهة تحرشات وهجمات محتملة بدافع كراهية الأجانب والعنصرية".

وقالت الوزارة إن زيادة "الأفعال المناهضة للإسلام والعنصرية" في الآونة الأخيرة تعكس الأبعاد الخطيرة للتعصب الديني والكراهية في أوروبا.

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة منها الأمريكية والألمانية والفرنسية والإيطالية يوم الجمعة تحذيرات أمنية لمواطنيها في تركيا من "هجمات انتقامية محتملة يشنها إرهابيون على أماكن عبادة".

وجاء ذلك عقب حوادث حرق المصحف في أوروبا في الآونة الأخيرة. وطلبت وزارة الخارجية السويدية يوم السبت من مواطنيها في تركيا الابتعاد عن التجمعات والمظاهرات.

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وأحرق سياسي يميني متطرف معاد للمهاجرين المصحف الأسبوع الماضي خلال احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم، مما أدى لتفاقم التوتر بين تركيا والسويد. ونددت أنقرة أيضا بحوادث مماثلة في هولندا والدنمرك.

المصادر الإضافية • رويترز