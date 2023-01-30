الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة

قتل الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين شاباً فلسطينياً في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش أنه أطلق النار نحو "مركبة مشبوهة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد نسيم نايف سلمان أبو فودة والبالغ 26 عاماً، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه: "رصد مركبة مشبوهة، وطلب الجنود من السائق إيقاف المركبة لتفتيشها" مضيفاً أن "جندياً اقترب من السيارة فصدم السائق ساق" الجندي.

وتابع البيان "أطلق الجنود النار باتجاه السيارة أثناء محاولتها الفرار من المكان وتم تحديد الإصابات، واصلت السيارة التحرك ثم تعطلت".

وأكد الجيش أن أبو فودة أُجليَ بواسطة طواقم جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قبل "أن تعلن وفاته لاحقاً".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أفادت أن أبو فودة قتل بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية "المتواجدة على الحاجز العسكري 160 جنوب الحرم الإبراهيمي... الرصاص الحي صوب مركبة الشاب".

35 قتيل فلسطيني برصاص إسرائيلي في يناير

يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 35 الذين قضوا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967، بينهم مسلحون ومدنيون وأطفال، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.

تصاعدت وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أيام.

فقد قتل فلسطيني الجمعة سبعة أشخاص بينهم طفل خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية في اعتداء أعقب مقتل عشرة فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الخميس قال الجيش إنها استهدفت نشطاء في حركة الجهاد الإسلامي.

وتتوالى الدعوات الدولية إلى ضبط النفس والهدوء.

ويلتقي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل الإثنين إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، في وقت لاحق اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن يلتقي خلال زيارته أيضاً التي ستشمل رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ولقاء بلينكن-نتنياهو هو الأول منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وسبق وصول بلينكن زيارة لرئيس الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز الذي التقى عباس في رام الله.

دعا بلينكن الإثنين فور وصوله إلى مطار بن غوريون الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم "تأجيج التوترات". وكان قد حضّ من القاهرة الإثنين إثر لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "الهدوء وخفض التصعيد".