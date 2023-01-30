طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحات كييف عن "دفع ثمن الطواطؤ في الحرب"

استدعت طهران القائم بالأعمال الأوكراني بعدما أدلى مستشار الرئاسة الأوكرانية بتصريحات عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشآت عسكريّة في إيران، على ما ذكرت وزارة الخارجية الايرانية الإثنين.

وانتقدت طهران إشارة ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة، إلى هجوم على منشآت عسكرية في أصفهان (وسط) مساء السبت، واندلاع حريق في مصنع لزيت المحركات تابع للدولة في الشمال.

وكتب المستشار الأوكراني في تغريدة "ليلة متفجرة في إيران - إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف للنفط" مضيفاً أن "أوكرانيا حذرتكم". وأشار إلى أن "منطق الحرب (...) يجعل المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن".

ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان موقف المستشار بأنه "غريب ومنحاز" مطالبة "بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية" بشأن هذا التصريح.

واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لحربها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران بشكل قاطع.

من جهتها، أدانت روسيا الإثنين الهجوم بالطائرات المسيرة على إيران وحذرت مما وصفتها بالتصرفات "الاستفزازية" التي قد تثير تصعيداً في وضع ملتهب بالفعل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "مثل هذه التصرفات المدمرة قد تكون لها تبعات غير متوقعة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ليس بوسع المرء سوى إدانة مثل هذه التصرفات الموجهة ضد دولة ذات سيادة".

وساءت العلاقات بين كييف وطهران منذ وجه الغرب اتهاماً لإيران بتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، التي استخدمها الجيش الروسي لضرب البنية التحتية الأوكرانية.