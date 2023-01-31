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بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تقول إن 28 من من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين لمسلحين

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لجنود في جيش بوركينا فاسو، مدينة واغادوغو، 14 أكتوبر 2022
صورة أرشيفية لجنود في جيش بوركينا فاسو، مدينة واغادوغو، 14 أكتوبر 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

قال حاكم إقليمي والجيش ببوركينا فاسو في بيانين منفصلين يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 28 شخصا من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحون يومي الأحد والاثنين في البلاد.

وقال الجيش إن وحدة قتالية في فالانجوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود واثنين من المقاتلين ضمن قوة متطوعين ومدني.

وقال الجيش إنه تم العثور على جثث 15 مهاجما بعد الهجوم.

وفي بيان منفصل يوم الاثنين، قال الكولونيل جان تشارلز ديت ينابونو سوم حاكم منطقة كاسكيدز في جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع ساحل العاج إنه تم العثور على جثث 15 رجلا، جميعهم من المدنيين، في أعقاب هجوم وقع يوم الأحد.

وأضاف أن مسلحين أوقفوا سيارتي نقل كانتا تقلان ثماني نساء و16 رجلا. وقال إنه تم إطلاق سراح النساء ورجل واحد.

وقال في البيان "في 30 يناير، تم العثور على جثث الضحايا التي ظهرت عليها آثار الرصاص بالقرب من قرية لينجيكورو".

تقاتل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وجارتاها مالي والنيجر مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

المصادر الإضافية • رويترز