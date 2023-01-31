شاهد | عسكريون أوكرانيون يتدربون على قيادة دبابات ليوبارد 2 الألمانية

بدأت عملية تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع، التي من المتوقع أن ترسل 12 دولة أوروبية أول دفعة منها [نحو 140 آلية] إلى كييف قريباً، بحسب ما أعلنته الخارجية الأوكرانية الثلاثاء.

وسيشمل التدريب الذي سيستمر 16 يوماً دروساً على أجهزة المحاكاة في ظروف رؤية محدودة وباستخدام مناظير، وفقاً للجيش البولندي.

ويقول الرائد أرتور بينكوفسكي، المتحدث باسم فرقة الفرسان المدرعة الحادية عشرة في لوبوسكا: "نعمل على تدريب القوات الأوكرانية على قيادة الدبابات وإطلاق المدفعيات".

ويعد مركز التدريب العسكري البولندي من أحدث مراكز التدريب العسكرية في أوروبا كما أن الجيش البولندي لديه خبرة في تشغيل وقيادة 3 نماذج من دبابات ليوبارد 2.

ويقول الرقيب ماريوس نيكيفور:" لدى مدربينا سنوات عديدة من الخبرة التي اكتسبوها في الميدان والدورات المتخصصة في بولندا والخارج."

تعتبر دبابة ليوبارد 2 قوية جداً فيما يتعلق بالقوة النارية، إذ يمكنها إطلاق نيران بعيدة جداً بأنواع مختلفة من الذخيرة التي يمكن تشكيلها بشكل أساسي نحو الهدف حسب كريستيان مولينغ، رئيس مركز الأمن والدفاع في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.

وكان أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، قد أعلن السبت استعداد القوات الأوكرانية، لبدأ تدريبات عملية على استخدام دبابات ليوبارد 2 بعد التوصل لاتفاق مشترك بشأن التدريب بفضل بولندا والمملكة المتحدة.