هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تركية في شمال العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق تعرض قاعدة للقوات التركية في محافظة نينوى، شمال البلاد، صباح الأربعاء إلى هجوم صاروخي من دون أن يؤدي لوقوع ضحايا.

وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ متمردي حزب العمال المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في شمال العراق الذي يتعرض للقصف على نحو متكرر جراء هذا النزاع. وتصنف تركيا والغرب حزب العمال الكردستاني جماعة "إرهابية".

ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ أو هجمات بطائرات مسيرة ضد الوجود العسكري التركي في شمال العراق. وقال بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إن "ثمانية صواريخ أطلقت ضد قاعدة عسكرية تركية في زليكان" الواقعة في ناحية البشير التابعة لمحافظة نينوى المجاورة للإقليم.

وتنفذ تركيا بشكل متكرر عمليات عسكرية برية وجوية ضد حزب العمال الكرستاني، الذي يتخذ من مناطق في شمال العراق معاقل له. ففي تموز/يوليو، قتل تسعة مدنيين عراقيين بقصف استهدف منتجعاً سياحياً في إقليم كردستان، حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته. فيما نفت تركيا ووجهت أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني.

على الصعيد ذاته، نفذت الجارة الشرقية إيران خلال الأشهر الأخيرة عدة هجمات قصف مميتة، ضد فصائل المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة منذ عقود في شمال العراق.