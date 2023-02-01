إيرباص والخطوط الجوية القطرية توقّعان اتفاقاً "رضائياً" لحلّ الخلاف بينهما

أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات وشركة "الخطوط الجوية القطرية" الأربعاء أنّهما توصّلتا إلى تسوية "ودّية بتراضي الطرفين" تنهي الخلاف بينهما حول أضرار لحقت بالسطح الخارجي لجسم عدد من طائرات "إيه 350" التي تملكها الشركة الخليجية.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنّ "تفاصيل التسوية سرية، ولن يستمر أي من الطرفين بعد الآن في المطالبات القضائية".

وكانت الشركة القطرية رفعت دعوى قضائية في بريطانيا ضد إيرباص بعدما أوقفت استخدام جزء من طائراتها من طراز "إيه 350" بسبب هذه الأضرار التي قالت إنّها تهدّد سلامة الطيران، وهو ما نفته إيرباص.

وأضاف البيان "تتطلع الشركتان إلى إعادة تشغيل طائرات إيه 350 بأمان تامّ بعد البدء في إجراءات الإصلاح ضمن برنامج خاص".

وبدأت الخطوط الجوية القطرية وقف استعمال بعض طائراتها المستخدمة في الرحلات الطويلة المدى اعتبارًا من آب/أغسطس 2021.

وأوقفت الشركة حتى الآن 29 من أصل 53 طائرة "إيه 350" تملكها، وكانت تطالب بتعويض قدره 200 ألف دولار يومياً عن كل طائرة متوقفة عن الطيران، أي ما مجموعه 2,5 مليار دولار تقريبًا.

من جهتها، أقرّت الشركة المصنّعة بتآكل الطلاء، ما يمكن أن يكشف شبكة معدنية مدمجة في جسم الطائرة تهدف إلى حمايتها في حال تعرضها إلى صاعقة، لكنّها نفت وجود أي تهديد للسلامة، وهو أيضا رأي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وأوضح البيان أن "اتفاقية التسوية هذه لا تحّمل أياً من الطرفين أيّة مسؤولية".