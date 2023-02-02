اعتقال سائح أمريكي بتهمة تخريب كنيسة في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، سائحا أمريكيا لاشتباهه في هدم تمثال المسيح عيسى في كنيسة الجلد بالبلدة القديمة بالقدس.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي التمثال ملقى بشكل أفقي على الأرض بعد أن تم إنزاله من منصة في الكنيسة الواقعة على طريق الآلام، وهو الطريق الذي يُعتقد أن السيد المسيح عيسى عليه السلام سلكها من باب الأسباط إلى كنيسة القيامة عندما قام اليهود بتعذيبه وصلبه، وفق الديانة المسيحية.

وقالت الشرطة إنها قامت باعتقال المشتبه به بمساعدة أحد حراس الكنيسة. وأظهر تسجيل مصور على منصات التواصل الاجتماعي رجلاً يجلس فوق المخرب المزعوم الذي سمع يقول: "لا يمكن أن يكون لديك أصنام في القدس، هذه هي المدينة المقدسة".

من جهة أخرى، أشارت الشرطة إلى أن الصحة العقلية للرجل تخضع للتقييم، معتبرة أن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الدينية "خطيرة"، في حين رفضت السفارة الأمريكية التعليق حتى الآن.

ولم يتسنّ على الفور الوصول إلى مسؤولي الكنيسة للتعليق، إلا أن الأب نيكوديموس شنابل من دير دورميتيون خارج المدينة القديمة ربط الحادث بتوجهات الحكومة الجديدة.

وعلق شنابل في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أهلا بكم في إسرائيل الجديدة التي تكره المسيحيين، بتشجيع ودعم من الحكومة الحالية!".

ويتزامن هذا الحادث مع تصاعد التوترات في القدس ومناطق أخرى بعد أسبوع دموي. وتسببت غارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية في مقتل عشرة فلسطينيين معظمهم من النشطاء، وامرأة تبلغ من العمر 61 عاما. كما أسفر هجوم إطلاق نار في القدس الشرقية خارج كنيس يهودي عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم شاب يبلغ من العمر 14 عامًا.

تأتي الاضطرابات في الأسابيع الأولى من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة، التي استخدم بعض أعضائها القوميين المتطرفين الخطاب التحريضي المناهض للفلسطينيين.