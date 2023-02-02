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العراق

شاهد: أنجلينا جولي والأيزيدية نادية مراد تزوران أهالي ضحايا داعش في العراق

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بقلم:  يورونيوز
مشيعون يستعدون لدفن رفات ضحايا إيزيديين في مقبرة في سنجار - أرشيف
مشيعون يستعدون لدفن رفات ضحايا إيزيديين في مقبرة في سنجار - أرشيف   -   حقوق النشر  Farid Abdulwahed/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

زارت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مدينة سنجار العراقية مع الناشطة الحائزة على جائزة نوبل نادية مراد يوم الأربعاء.

وزارتا قرية كوجو التي كانت تسكن فيها نادية مراد، والتقتا بعائلات ضحايا واحدة من أكبر المذابح التي تعرض إليها الإيزيديين على يد مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية".

كما قامتا بوضع أكليل من الورد على قبر في مقبرة القرية التي دخلها داعش عند اجتياحه مدينة سنجار شمال العراق في آب/ أغسطس 2014.

دمر المسلحون القرى والمواقع الدينية وأعدموا الرجال في مجازر مرعبة. كما قاموا بخطف الآلاف من النساء والأطفال واستغلالهم جنسياً، فضلاً عن عمليات التعذيب والمتاجرة بهم بما يعرف ب"سوق النخاسة".

ووصفت الأمم المتحدة الهجمات بأنها إبادة جماعية.

تم تحديد ما لا يقل عن سبع مقابر جماعية في كوجو وما حولها حتى الآن، وفقًا لمنظمة يازدا ومقرها الولايات المتحدة. عاد إليها عدد قليل جدا من سكانها.

القرية حاليا تحت سيطرة الميليشيات المتحالفة مع حكومة بغداد التي استعادت المنطقة من المسلحين.

المصادر الإضافية • أ ب