بوينغ تحصل على عقد بقيمة 1.6 مليار دولار لتزويد صواريخ بالستية بأنظمة توجيه

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الأربعاء أن مجموعة بوينغ فازت بعقد قيمته 1,6 مليار دولار مع واشنطن، لتزويد الصواريخ البالستية العابرة للقارات "مينيوتمان 3" بأنظمة توجيه.

وقالت الوزارة التي تنشر العقود الممنوحة لمختلف الموردين يومياً، إن العقد لا ينص على عدد محدد من أنظمة التوجيه التي ستسلمها "بوينغ" لكنه ينص على استمراره حتى الأول من شباط/فبراير 2039، وأوضحت أنه "سيتم العمل في قاعدة إير فورس وان في هيل بولاية يوتا".

و"مينيوتمان 3" الموضوع في الخدمة منذ خمسين عاماً هو صاروخ مزود برأس حربي، يمكن تزويده في زمن الحرب بقنبلة نووية.

وأجرى البنتاغون في السابع من أيلول/سبتمبر اختباراً روتينياً للصاروخ، لكن أعلن عن العملية مسبقًا لتجنب أي تصعيد للتوتر مع روسيا في خضم الصراع في أوكرانيا.

وأطلق الصاروخ غير المزود بقنابل من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، وقطع 6760 كيلومتراً فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من أرخبيل كواجالين الصغير في جزر مارشال.

وهو الصاروخ البالستي العابر للقارات الوحيد الذي يُطلق من الأرض في الترسانة النووية للولايات المتحدة. وهو موجود في منصات إطلاق موزعة على ثلاث قواعد أميركية في ولايات وايومينغ وداكوتا الشمالية، ومونتانا (شمال الولايات المتحدة).