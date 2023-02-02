البرلمان الأوروبي يجرّد نائبين أوروبيين من الحصانة بسبب تورطهما في فضيحة فساد

جرّد البرلمان الأوروبي الخميس نائبَين أوروبَيين يحقق القضاء البلجيكي في اتهامات بتلقيهما رشى من قطر والمغرب، ما يتيح للمحققين إمكانية الاستماع إليهما.

وأعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون، في بروكسل في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي.

وينفي الرجلان، المستبعدان مؤقتًا من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي، ارتكاب أي مخالفات. وصوّت تاباريلا، الذي كان في القاعة، لرفع حصانته، برفع اليد.