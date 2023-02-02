في أول اجتماع من نوعه منذ 8 سنوات.. المغرب وإسبانيا يوقعان 19 اتفاقية تعاون

وقع المغرب وإسبانيا يوم الخميس على 19 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة وذلك على هامش الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين الذي لم ينعقد منذ ثماني سنوات بسبب توترات في الفترة الأخيرة.

ووقع البلدان على 19 اتفاقية تتناول مجالات مختلفة منها الهجرة والضمان الاجتماعي والماء والنقل، والبيئة والسكان والطاقة والتنمية المستدامة والزراعة والرياضة والتربية والتعليم والتكوين المهني والمقاولات الصغرى والمجال العلمي والثقافي والتشغيل والصحة والسياحة.

ووصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إلى الرباط على رأس وفد يضم 12 وزيرا في حكومته لتوقيع هذه الاتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار بما يشمل تسهيلات ائتمانية تصل إلى 800 مليون يورو (873 مليون دولار) والتقريب بين البلدين في قطاعات أخرى غير الهجرة.

وفي ختام الاجتماع الرسمي، أصدر البلدان بيانا مشتركا أعربا فيه عن "التزامهما باستدامة العلاقات المتميزة التي جمعتهما على الدوام" وأكدا على‭ ‬"رغبتهما في إثرائها باستمرار".

وجدد البلدان أيضا "التزامهما بحماية وضمان حقوق الإنسان كقاعدة لا محيد عنها".

وأشارا إلى "قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد باعتبارها لحظة تاريخية في علاقة الحلف مع الضفة الجنوبية التي يقوم فيها المغرب بدور مهم من خلال مشاركته في الحوار المتوسطي".

وأثنى المغرب أيضا على "دور إسبانيا في إطار مجموعة العشرين من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي وكذا علاقتها المتميزة مع أمريكا اللاتينية والكاريبي والمجموعة الايبيرية الأمريكية".

من جهة أخرى جددت إسبانيا "موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022 عقب اللقاء بين ملك المغرب محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية سانتشيث"، والذي دعم مقترح المغرب لمنح إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.

ولم تقبل البوليساريو وحليفتها الجزائر هذا المقترح.

وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال انعقاد هذه الدورة أمام الصحفيين "المشاركة الوازنة للوفد الإسباني في هذه الدورة تعبير صغير عن مدى قوة أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا وتجسيد للإرادة القوية والالتزام الراسخ للبلدين للعمل سويا من أجل شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل".

وأضاف "لقد كانت غايتنا هي إرساء معالم استراتيجية لبناء علاقة متكافئة أساسها الإرادة والحزم المشترك لبناء المستقبل".

وقال سانتشيث "اليوم نفتح مرحلة جديدة في العلاقات الإسبانية المغربية".

وأضاف "نحن نلتزم بالاحترام المتبادل وسنتفادى في خطاباتنا وممارستنا العملية والسياسية كل ما يمكن أن يزعج الجانب الآخر لا سيما فيما يخص سيادتنا".

وقال سانتشيث "من جانب آخر هناك شراكة اقتصادية... مشاريع لاستثمارات جديدة وذلك لمرافقة المسيرة الرائعة التطوير والتحديث التي تقوم بها المملكة المغربية".

وأكدت إسبانيا والمغرب يوم الخميس على تعاون البلدين "بشكل نشيط من أجل النهوض بالمبادرات الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوربي".

كما أكدا على الالتزام "بالسلام والاستقرار..وإدانة الاعمال الإرهابية.. ومحاربة الهجرة غير الشرعية.. ومحاربة كل أشكال العنصرية".

كانت العلاقات بين البلدين شهدت فتورا في السنوات الأخيرة بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو فوق أراضيها من أجل العلاج ورد المغرب بالتغاضي عن اقتحام مهاجرين غير شرعيين الحدود الإسبانية انطلاقا من المغرب.