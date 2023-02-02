قتلى وجرحى بسبب صاروخ روسي دمر مبنى سكنيا في كراماتورسك شرق أوكرانيا

قالت الشرطة الأوكرانية إن صاروخا روسيا من طراز إسكندر-كيه التكتيكي دمر مبنى سكنيا وألحق أضرارا بسبعة آخرين في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا مساء الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين. وقتل ما لا يقل عن 44 شخصا الشهر الماضي عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق المراسلة تيليغرام، بشأن المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية شرق البلاد بالقول: "هذه ليست إعادة عرض للماضي، إنها الحقيقة اليومية لبلدنا، وهو بلد لديه شر مطلق على حدوده". وبشكل منفصل، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "الطريقة الوحيدة لوقف الإرهاب الروسي هي هزيمته. بالدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى".

وأقر زيلينسكي في تقييم عسكري قاتم آخر من كييف، بان الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوات الروسية هجومها، حيث اكتسبت روسيا زخما في ساحة المعركة، إذ أعلنت إحراز تقدم في شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسي منذ شهور. وتشير مواقع القتال المعلنة بوضوح إلى تقدم روسي متزايد.

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