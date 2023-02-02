قتلى وجرحى بسبب صاروخ روسي دمر مبنى سكنيا في كراماتورسك شرق أوكرانيا

قتلى وجرحى بسبب صاروخ روسي دمر مبنى سكنيا في كراماتورسك شرق أوكرانيامحادثة
قالت الشرطة الأوكرانية إن صاروخا روسيا من طراز إسكندر-كيه التكتيكي دمر مبنى سكنيا وألحق أضرارا بسبعة آخرين في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا مساء الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين. وقتل ما لا يقل عن 44 شخصا الشهر الماضي عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.
وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق المراسلة تيليغرام، بشأن المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية شرق البلاد بالقول: "هذه ليست إعادة عرض للماضي، إنها الحقيقة اليومية لبلدنا، وهو بلد لديه شر مطلق على حدوده". وبشكل منفصل، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "الطريقة الوحيدة لوقف الإرهاب الروسي هي هزيمته. بالدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى".
وأقر زيلينسكي في تقييم عسكري قاتم آخر من كييف، بان الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوات الروسية هجومها، حيث اكتسبت روسيا زخما في ساحة المعركة، إذ أعلنت إحراز تقدم في شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسي منذ شهور. وتشير مواقع القتال المعلنة بوضوح إلى تقدم روسي متزايد.
وفيما يلي آخر تطورات الملف:
"وضع صعب"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء في خطابه المسائي المصور "لوحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية للمحتلين على الجبهة في شرق بلادنا. أصبح الوضع أصعب". وأضاف زيلينسكي أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 فبراير شباط.
وقالت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار في وقت سابق إن القتال العنيف مستمر في شرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على أراض بالقرب من مدينة ليمان، وهي مركز لوجستي استراتيجي. وطُردت القوات الروسية من ليمان في أكتوبر تشرين الأول.
وكتبت ماليار على تطبيق المراسلة تيليجرام "القتال العنيف يحتدم في الشرق. العدو يحاول توسيع نطاق هجومه في قطاع ليمان. يقوم بمحاولات قوية لاختراق دفاعاتنا"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتصدى لخصم أكثر قوات وتسليحا، وأضافت "رغم تكبدهم خسائر فادحة، يواصل الغزاة الروس هجومهم في قطاعات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا".
بوتين: يجب أن يوقف الجيش القصف الأوكراني للمناطق الروسية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن الجيش الروسي لا بد أن يوقف قصف المناطق الروسية من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يقول عنه إنه ترك الكثيرين مشردين أو بلا كهرباء.
وكان بوتين يتحدث في اجتماع حكومي عن ترميم المنازل المتهدمة وإصلاح البنية التحتية في مناطق جنوب غرب روسيا المتاخمة لأوكرانيا.
وقال بوتين في تعليقات منشورة على الموقع الإلكتروني للكرملين "بالطبع، المهمة ذات الأولوية هي استبعاد إمكانية القصف. ولكن هذا عمل الإدارة العسكرية".
وذكر بوتين مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا وضمتها في 2014، بوصفها مناطق تضررت فيها المنازل أو تهدمت.
وقال إن الأشخاص يواجهون مشكلات "عصيبة للغاية" وإن ثمة حاجة إلى الإصلاحات والتعويضات.
توتر الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني قرب فوغليدار في الشرق
تدوّي انفجارات بشكل متواصل وتكاد أصوات المدافع لا تنقطع... قرب فوغليدار يبدو الوضع "متوترًا جدًا" بالنسبة للجيش الأوكراني، في وقت تخوض القوات الروسية معارك للسيطرة على هذه المدينة الصغرى في الشرق الأوكراني.
منذ أيام عدة، أشعل الروس بؤرة ثانية للمعارك على بعد 130 كيلومترًا نحو جنوب غرب باخموت، حيث تدور معارك دامية منذ الصيف الماضي.
مدينة فوغليدار الصغرى التي كان يقطنها 15 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب، هي هدف الروس الجديد في هذه المنطقة الواقعة في الشرق الأوكراني نادرًا ما شهدت معارك في الأشهر الأخيرة. وتوفر المدينة الواقعة على تلة للقوات التي تسيطر عليها رؤية شاملة على المنطقة الريفية المحيطة.
موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة
هدّدت روسيا إسرائيل برد عسكري انتقامي الأربعاء في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "يدرس هذا الأمر".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "في ما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافا مشروعة للقوات الروسية".
حكم غيابي بسجن صحافي روسي انتقد سلوك الجيش في أوكرانيا
أصدرت محكمة روسية الأربعاء حكماً غيابياً بالسجن ثماني سنوات بحقّ الصحافي والنائب السابق الكسندر نيفزوروف بعدما دانته بتهمة نشر "معلومات خاطئة" حول سلوك الجيش الروسي في أوكرانيا.
وفرضت روسيا في أعقاب بدء هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 عقوبات قاسية لقمع اي انتقاد لعمليتها العسكرية او جيشها.
والأربعاء قالت القاضية إفغينيا نيكوليفا في محكمة بسماني في موسكو وفقاً لوكالات الأنباء إنّه "حُكم على نيفزوروف بالسجن ثماني سنوات".
وكانت النيابة العامّة طلبت عقوبة السجن تسع سنوات للمتهم في حين طالب محاميه بتبرئة موكله الذي يعيش في المنفى.
وفي نهاية آذار/مارس 2022 أعلنت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية في روسيا فتح تحقيق بحق نيفزوروف (64 عاما) "لنشره عن قصد معلومات خاطئة عن قصف متعمد للجيش الروسي لعيادة توليد في ماريوبول (جنوب شرق اوكرانيا)".
موسكو تندّد بتصريحات ماكرون "العبثية" بشأن تسليح أوكرانيا
ندّدت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بالتصريحات "العبثية" التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع واعتبر فيها أنّ تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "هذا عبثي. هل يصدّق الرئيس الفرنسي فعلاً أنّ إرسال أسلحة ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف ... لن يؤدّي إلى تصعيد للوضع؟".
سلطات كييف تداهم منازل ومكاتب مسؤولين في إطار مكافحة الفساد
نفّذت السلطات الأوكرانية الأربعاء سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.
وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر تلغرام أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك. وشملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.
وأضاف أراخاميا "البلاد تتغيّر خلال الحرب. إذا لم يكن شخص ما مستعدا للتغيير، فإن الدولة نفسها ستأتي وتساعده على التغيير".
تعاني أوكرانيا من الفساد المستشري منذ سنوات لكنّ الجهود المبذولة لمحاربته طغت عليها حرب موسكو الشاملة المستمرة منذ قرابة عام.
دفعة كبيرة لأوكرانيا مع توقعات بإرسال صواريخ أمريكية بعيدة المدى
قال مسؤولان أمريكيان إن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار سيُعلن عنها هذا الأسبوع في أقرب تقدير وستشمل لأول مرة القنابل الأرضية صغيرة القطر، وهي سلاح جديد صممته شركة بوينج.
ويمكن لتلك الصواريخ أن تضرب أهدافا على بعد أكثر من 150 كيلومترا وهو ما يزيد كثيرا عن مدى يصل إلى 80 كيلومترا لصواريخ منظومة هيمارس التي غيرت دفة الحرب عندما أرسلتها واشنطن الصيف الماضي.
وقد يعني ذلك أن كل شبر من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، باستثناء معظم مناطق شبه جزيرة القرم، يمكن أن يكون في مرمى نيران القوات الأوكرانية قريبا مما يجبر موسكو على نقل بعض الذخيرة ومواقع تخزين الوقود إلى روسيا نفسها.
وقال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني إن المحادثات جارية بشأن إرسال الصواريخ ذات المدى الأبعد إلى جانب محادثات متعلقة بطائرات هجومية. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن إرسال أسلحة أمريكية ذات مدى أبعد سيؤدي إلى تصاعد الصراع.
يأتي الإعلان الأمريكي المتوقع بعد أسبوع من تعهد دول غربية بتقديم عشرات الدبابات القتالية المتطورة لأوكرانيا للمرة الأولى في انفراجة تهدف إلى منح كييف القدرة على استعادة الأراضي المحتلة هذا العام.
لكن وصول الأسلحة الجديدة لن يكون قبل أشهر. وفي غضون ذلك، اكتسبت روسيا زخما في ساحة المعركة للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022 في معارك شتوية عنيفة وصفها الجانبان بأنها مفرمة لحم.
رئيس النمسا يصل إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني
وصل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى كييف يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال على تويتر، حيث نشر صورا له أثناء استقباله من جانب المسؤولين الأوكرانيين في محطة السكة الحديد المركزية بكييف "بعد ما يقرب من عام على اندلاع الحرب، لم ننسى أوكرانيا. نقف إلى جانب الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني الشجاع - ندافع عن القيم الأوروبية".
صواريخ بعيدة المدى وطائرات لأوكرانيا
قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، إن المحادثات جارية حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية من الشركاء الأجانب للمساعدة في صد القوات الروسية.
وكتب المستشار السياسي ميخايلو بودولياك عبر تويتر: "تتطلب كل مرحلة من الحرب أسلحة معينة. تتطلب تعبئة جنود الاحتياط الروس في الأراضي المحتلة أمورا بعينها من (أوكرانيا) والشركاء".
وأضاف: "ثمة ترتيبات خاصة بالدبابات (لوجستيات وتدريب وإمداد)، وثمة محادثات حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية".