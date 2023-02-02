فيديو: خبير أممي يدعو إلى محاسبة كل من تجاوز سلطاته في السودان

دعا رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان في السودان الخميس إلى اصلاح القطاع الأمني والمحاسبة في هذا البلد الذي يعاني من انعدام الاستقرار منذ الانقلاب العسكري في العام 2021.

تولى نويصر المنصب في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد شهرين من استقالة سلفه اداما دينغ.

وصل الدبلوماسي التونسي إلى الخرطوم السبت في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه والتقى مسؤولين سودانيين رفيعي المستوى على رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.

"لابد من خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني"

وقال رضوان للصحفيين " أثناء لقاءاتي مع المسؤولين قدمت بعض التوصيات.. أدعو على وجه السرعة لمساءلة ومحاسبة كل من تجاوز سلطاته ولابد من خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني".

كذلك، اجتمع نويصر مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وانتقد الدبلوماسي التونسي القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني داعيا الحكومة إلى السماح للمنظمات للعمل "من دون قيود" على انشطتها.

وأطلقت في السودان الشهر الماضي مباحثات هي الجزء الثاني من العملية السياسية من دون تحديد جدول زمني لتطبيق الاتفاق الذي يشكل إطارا لها.

واستولى البرهان على السلطة في فترة انتقالية هشة تشهد احتجاجات اسبوعية تطالب بحكومة مدنية.

وتفيد لجنة الأطباء المركزية التي تدعم المطالبة بالديمقراطية، أن 121 متظاهرا قتلوا في قمع هذه الاحتجاجات.