فيديو: القبض على تسعة متهمين بتفجير وسرقة ماكينات صراف آلى في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، الخميس اعتقال تسعة أشخاص يشتبه بتورطهم بسرقة نحو 5.2 مليون يورو عبر تفجير عشرات من أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا.

وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 25 و41 عاما ويحملون جنسيات هولندية ومغربية وأفغانية وتركية ورومانية ويقيمون في هولندا أو بلجيكا.

ولا تزال الشرطة الألمانية تبحث عن ثلاثة مشتبهين بهم آخرين.

وبلغ عدد عمليات نهب أجهزة الصراف الآلي باستخدام مواد متفجرة بحوالي 52 عملية كان معظمها في جنوب ألمانيا عام 2021، ووقع أغلبها في وقت متأخر من الليل.

ووفقا ليورغن هارلي، رئيس وحدة الجريمة المنظمة في مكتب الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا، تسببت عمليات النهب بأضرار تقدر بأكثر من 6.7 مليون يورو، أي أكثر من القيمة الإجمالية للأموال المسروقة.

وتم تفجير نحو 414 جهاز صراف آلي في أنحاء ألمانيا في عام 2020، بزيادة قدرها 19 في المئة بالمقارنة بالعام السابق.

وتعتقد السلطات الألمانية أن نحو ثلثي المشتبه بهم يأتون من هولندا حيث أدت الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها البنوك الهولندية لتحول النشاط الإجرامي إلى ألمانيا.