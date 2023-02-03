الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية يوم الجمعة بعد أن حاول مهاجمة جندي عند موقع عسكري.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة التي تقع بشكل شبه يومي على مدى عام منصرم مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة ووصول العنف لأسوأ مستوياته منذ أكثر من عقد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل يبلغ من العمر 25 عاما وهو من مدينة جنين لكنها لم تضف تفاصيل أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجل نزل من سيارة واقترب من موقع عسكري قرب مقر لواء، على الرغم من تحذير الجنود له وإطلاق النار في الهواء. وقال بيان إنه حاول مهاجمة أحد الجنود قبل أن يطلق النار عليه جندي آخر.

وفي حادثة منفصلة، قال الجيش إن سيارة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة روابي شمال رام الله لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.