الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يعزلون إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بسب تصريحان عن إسرائيل

عزل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة رفيعة المستوى بسبب تصريحات تعود لعام 2019 قوبلت بتنديد على نطاق واسع باعتبارها معادية للسامية، وذلك بعد عامين من تجريد الديمقراطيين جمهوريين اثنين من مهامهما باللجنة.

وصوت مجلس النواب المنقسم بشدة لصالح عزل إلهان من لجنة الشؤون الخارجية بتأييد 218 صوتا مقابل رفض 211، وعزا الجمهوريون الخطوة إلى تلك التعليقات، التي اعتذرت عنها لاحقا.

إلهان عمر التي وصلت إلى الولايات المتحدة لاجئة من الصومال، هي النائبة الوحيدة أفريقية المولد في الكونغرس وواحدة من مسلمات قليلات فيه. وكانت في ترتيب لتصبح أكبر النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية.

وقد عزا الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب في انتخابات نوفمبر-تشرين الثاني‭‭ ‬‬بعدما كانوا يشكلون الأقلية لسنوات، رغبتهم في طردها من اللجنة بسبب تصريحات تضمنت تغريدة عام 2019 تشير فيها إلى أن أنصار إسرائيل في الساحة السياسة الأمريكية مدفوعون بالمال وليس بالمبادئ.

وقال الجمهوري مايك لولر أثناء النقاش "الكلمات مهمة... إنها تؤدي إلى أذى. تُحاسب النائبة بالكونغرس على أقوالها وأفعالها". وأوضحت إلهان وديمقراطيون آخرون أن التغريدة صدرت قبل سنوات وأنها حذفت المنشورات واعتذرت في ذلك الوقت.

وقبل لحظات من قرار مجلس النواب إبعادها من اللجنة، صرحت إلهان بتحد "قيادتي وصوتي لن يتضاءلا إن لم أكن من أعضاء هذه اللجنة... سيصبح صوتي أعلى وأقوى". وقالت في الماضي على القوات الأمريكية وقوات الدول الأخرى أن تخضع لنفس معايير المساءلة عندما تلحق أفعالها الأذى بالمدنيين أو تقتلهم.

واعتبر الديمقراطيون الإطاحة بها، بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بمثابة انتقام لتصويتهم في العام 2021 لصالح تجريد الجمهوريين بول غوسار ومارجوري تايلور غرين من مهامهما باللجنة بعد تصريحات تحريضية.