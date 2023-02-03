شاهد | بانتظار ليوبارد الألمانية.. تدريبات على دبابات تي-90 إم الأحدث لدى الجيش الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الجمعة، مقاطع فيديو تظهر تدريبات قامت بها إحدى فرق المدرعات في الجيش الروسي، على النسخة الأحدث من دبابات تي-90 إم وتعرف رسمياً باسم T-90M Proryv-3، في حقول لينينغراد الشاسعة.

وقالت الوزارة إن قيادة الجيش الغربي أشرفت على هذه التدريبات التي استهدف خلالها دبابات تي-90 إم أهدافاً برية تحاكي أهداف العدو، على مسافات مختلفة، أقصاها 5 كيلومترات.

وتقول روسيا إن هذه الدبابات مزوّدة ببرج جديد كما أنها مزوّدة بتكنولوجيا رقمية ونظام إطلاق نار أوتوماتيكي، يسمح لها بالمناورة وتنفيذ العمليات القتالية بطريقة أسهل وأسرع.

ودبابة تي-90 إم Proryv نسخة مطوّرة من دبابة تي-90 التي صممتها وأنتجتها شركة أورال فاغونزافود، وتمّ الكشف عنها للمرة الأولى عام 2017.

الفيديو يحمل طبعاً بين طيّاته شيئاً من الدعاية للتكنولوجيا الروسية، وهو يأتي بعدما وافقت برلين على مدّ أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 الحديثة، فاتحة الباب أمام دعم أوروبي أوسع بهذا النوع من المدرعات لكييف.

وخلال الحرب الأوكرانية، وثقت للمرة الأولى في تاريخ الرابع من مايو-أيار، عملية تدمير دبابة روسية من هذا النوع، في منطقة خاركيف تحديداً، بحسب ما أعلنه الجانب الأوكراني ووسائل إعلام غربية.