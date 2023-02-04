القوات الفرنسية تغادر بوركينا فاسو مع الحفاظ على استمرار العلاقات مع باريس

أكد قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الكابتن ابراهيم تراوري الجمعة أن لا قطع للعلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، التي طالبها بسحب قواتها، نافيا من جهة أخرى انتشار مرتزقة تابعين لمجموعة فاغنر الروسية في البلاد.

وكانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة تنشر قوات خاصة في العاصمة واغادوغو، لكن انتقادات متزايدة باتت توجّه للوجود الفرنسي في المنطقة دفعت فرنسا إلى سحب سفيرها لدى بوركينا فاسو على خلفية طلب للمجلس العسكري بهذا الصدد.

وأكد تراوري خلال مقابلة متلفزة مع صحفيين محليين استمرار الاتفاقيات الدبلوماسية، وأن خبر قطع للعلاقات الدبلوماسية مع فرنسا لا أساس له من الصحة، ولا يوجد حقد تجاه دولة معينة، مشيرا إلى أن "السفارة الفرنسية لا تزال قائمة والمواطنون الفرنسيون هناك، وكذلك سفارتنا هناك، لذلك لم يتأثر أي شيء على الصعيد الدبلوماسي، إنها اتفاقية وجود عسكري وكما قالوا، فإن سيادتنا متروكة لنا، وهذا ما نحن عليه. الادعاء من خلال التنديد بهذه الاتفاقية حتى لا يكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية أو كراهية لأي دولة بعينها ".

ونفى تراوري وجود مرتزقة لمجموعة فاغنر الروسية في بوركينا فاسو، على الرغم من تعزيز المجلس العسكري علاقاته مع موسكو. وقال تراوري: "سمعنا في الصحافة في كل مكان أن قوات فاغنر في واغادوغو. نحن أيضا علمنا بذلك ...هكذا، وسألت البعض الناس: آه جيد؟ أين هم؟ وفي الأثناء علمنا أنهم يقيمون في فندق في مكان ما، لقد فوجئنا برؤية ما يدور حول الموضوع". وأضاف: هناك اعتقاد عام أنك عندما تتعامل مع فاغنر، ينأى عنك الجميع، ولذلك هذا شيء تم إنشاؤه لجعل الجميع ينفر منا"، وقال متهكما: " حسنًا تهانينا".

وكانت باريس قد أكّدت الشهر الماضي أن قواتها الخاصة التي نشرت في إطار مؤازرة جهود مكافحة التمرد الجهادي ستغادر بوركينا فاسو في غضون شهر.

وشهدت بوركينا فاسو انقلابين العام الماضي كان الدافع لهما الاستياء داخل المؤسسة العسكرية من إخفاق الحكومة في كبح تمرد جهادي تشهده البلاد منذ العام 2015.

وتضاعفت الهجمات التي تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في بوركينا فاسو منذ عام 2015. وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليوني شخص على الأقل.