عشرات الأسرى الروس عادوا إلى موسكو بعد وساطة إماراتية.. وكييف تعول على الدبابات في هجوم الربيع

أعلنت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل توصّلت الجمعة إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.

وقالت الحكومة السويدية في تغريدة على تويتر إنّ "سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي" الذي يضمّ قادة دول التكتّل.

وأضافت "إنّه اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا".

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday.



With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets.