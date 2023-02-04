عشرات الأسرى الروس عادوا إلى موسكو بعد وساطة إماراتية.. وكييف تعول على الدبابات في هجوم الربيع

عشرات الأسرى الروس عادوا إلى موسكو بعد وساطة إماراتية.. وكييف تعول على الدبابات في هجوم الربيعمحادثة
أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع أنه تم الإفراج عن 63 أسير حرب روسيا نتيجة لعملية مفاوضات معقدة مع أوكرانيا بوساطة من دولة الإمارات، كما ذكرت الوكالات أن مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم تضم أفرادا من "الفئة الحساسة".
إللا ذلك قال وزير الدفاع الأوكراني أمس الجمعة إن الدبابات الجديدة المقدمة من دول حلف شمال الأطلسي ستكون بمثابة "قبضة من حديد" في هجوم مضاد تشنه كييف لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية.
وأضاف أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أن الإمدادات الغربية من المدفعية عيار 155 على درجة بالغة من الأهمية لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية في الجنوب والشرق.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 20 يوما من تمام عامه الأول
تركيا تسعى لحفظ التوازن في علاقاتها مع كل من طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا
توازن أنقرة بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب، وأجرت محادثات مبكرة بين الطرفين وساعدت أيضا في التوسط في اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.
وزيارة نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، هي الأحدث إلى تركيا لأحد كبار المسؤولين الأمريكيين بهدف تكثيف الضغوط عليها لضمان تطبيق القيود الأمريكية على روسيا.
وأحدثت الضغوط بعض التغييرات.
فقد قالت هافاس، أكبر مزود بالخدمات الأرضية في تركيا، لشركات الطيران في روسيا وروسيا البيضاء إنها قد تتوقف عن توفير قطع الغيار والوقود وغيرها من الخدمات لطائراتها أمريكية المنشأ بما يتماشى مع الحظر الغربي، وذلك حسبما أفادت رويترز يوم الجمعة نقلا عن خطاب من الشركة بتاريخ 31 يناير كانون الثاني.
وقال المسؤول إن نيسلون أشار في محادثات مع الشركات التركية الأسبوع الماضي إلى الطريقة التي يُعتقد أن روسيا تتفادى بها القيود الغربية لإعادة توريد المواد البلاستيكية والمطاط وأشباه الموصلات الموجودة في سلع مصدرة ويستخدمها الجيش.
وأضاف أنه بعد اتخاذ خطوات العام الماضي للضغط على موسكو لإنهاء الحرب، فإن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على التهرب من العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إن نيلسون زار أيضا الإمارات وسلطنة عمان للتأكيد مجددا أن واشنطن ستواصل فرض عقوباتها بقوة.
مسؤول: أمريكا حذرت تركيا بشأن صادرات يمكن أن تعزز المجهود الحربي الروسي
قال مسؤول أمريكي كبير إن بلاده حذرت تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا، وإن واشنطن قد تتحرك لتطبيق القيود المفروضة حاليا.
والتقى براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا يومي الخميس والجمعة للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حتى يناقش المحادثات، إن نيلسون ووفدا معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقا.
وأضاف "ليست مفاجأة... أن تسعى روسيا بقوة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربطها بتركيا. السؤال هو ماذا سيكون الرد التركي".
وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وحثت الغرب على تقديم أدلة.
وطبقت الدول الغربية ضوابط على الصادرات وعقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام. ومع ذلك، ظلت قنوات التوريد مفتوحة من هونج كونج وتركيا ومراكز تجارية أخرى.
ونقلا عن سجلات الجمارك الروسية، ذكرت رويترز في ديسمبر كانون الأول أن مكونات لأجهزة الكمبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى بقيمة لا تقل عن 2.6 مليار دولار تدفقت إلى روسيا خلال سبعة أشهر حتى 31 أكتوبر تشرين الأول. وصنعت شركات غربية ما قيمته 777 مليون دولار على الأقل من هذه المنتجات وعثر على رقائق من إنتاج هذه الشركات في أنظمة الأسلحة الروسية.
روسيا تقول إن 63 أسير حرب عادوا من الأسر في أوكرانيا
أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع أنه تم الإفراج عن 63 أسير حرب روسيا نتيجة لعملية مفاوضات معقدة مع أوكرانيا بوساطة من دولة الإمارات.
كما ذكرت الوكالات أن مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم تضم أفرادا من "الفئة الحساسة".
قال المدعي العام الألماني في مقابلة صحفية نُشرت يوم السبت إن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفا أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي.
وقال بيتر فرانك لصحيفة فيلت أم زونتاج "نركز في الوقت الحالي مثلا على عمليات القتل الجماعي في بوتشا أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".
وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة "في نطاق المئات" حتى الآن.
واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد شن الغزو في 24 فبراير شباط الماضي بفترة قصيرة. ونفت موسكو هذا الاتهام. كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا لكنها تنفي استهداف المدنيين عمدا.
وقال فرانك إن ألمانيا بدأت تجمع الأدلة في مارس آذار 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مضيفا أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد مُعينين.
وذكر "نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق سواء كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية".
وردا على سؤال عمن تجب محاكمته، قال فرانك إنه تجب محاسبة قادة الدولة الروسية وأولئك الذين ينفذون القرارات على أعلى مستوى في الجيش.
يلين: إيرادات روسيا ستتأثر بشكل أكبر بفرض الغرب لحد أقصى جديد لأسعار منتجات النفط الروسية
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في ديسمبر كانون الأول وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
وقالت يلين في بيان بعد الإعلان عن الاتفاق "الحدود القصوى التي حددناها للتو ستؤدي الآن دورا حاسما في عمل تحالفنا العالمي لتقويض قدرة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية (في أوكرانيا).
"إلى جانب عقوباتنا التاريخية، نجبر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على الاختيار بين تمويل حربه الوحشية أو دعم اقتصاده المتعثر".
وقال التحالف الذي يفرض الحد الأقصى للسعر، الذي يضم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، يوم الجمعة إن سقف الأسعار هو 100 دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام ولاسيما الديزل و 45 دولارا للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها بخصم، مثل زيت الوقود والنفتا.
وقال التحالف إنه سيتم تطبيق سقف أسعار المنتجات البترولية في الخامس من فبراير شباط أو "في وقت قريب جدا بعد ذلك". وقالت الدول المشاركة في بيان إنها ستدرج "استثناءات محدودة المدة" للمنتجات التي يتم تحميلها على سفينة قبل الخامس من فبراير شباط.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية يوم الجمعة تراجع إيرادات الموازنة الشهرية لروسيا من النفط والغاز في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس آب 2020 بسبب تأثير العقوبات الغربية على صادراتها.
شاهد | بانتظار ليوبارد الألمانية.. تدريبات على دبابات تي-90 إم الأحدث لدى الجيش الروسي
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الجمعة، مقاطع فيديو تظهر تدريبات قامت بها إحدى فرق المدرعات في الجيش الروسي، على النسخة الأحدث من دبابات تي-90 إم وتعرف رسمياً باسم T-90M Proryv-3، في حقول لينينغراد الشاسعة.
مجموعة السبع وأستراليا نحو تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
أعلنت دول مجموعة السبع وأستراليا في بيان مشترك يوم الجمعة أنها اتفقت على وضع حد أقصى لسعر المنتجات البترولية الروسية، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في وقت سابق اليوم.
وتتضمن الاتفاقية سقفاً لسعر 45 يورو للبرميل للمنتجات منخفضة التكرير مثل زيت الوقود، وسعراً آخر بقيمة 100 دولار للبرميل للمنتجات الأكثر تكلفة مثل الديزل.
يأتي ذلك قبل يومين من بدء حظر الاتحاد الأوروبي على هذه المنتجات. وكان الاتفاق الأول قد تم التوصل اليه مطلع كانون الأول-ديسمبر الماضي، لتحديد سقف سعر النفط الروسي فقط، عند 60 دولاراً للبرميل.
مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بنحو 2.2 مليار دولار تتضمن صواريخ "مداها أطول"
أعلنت الولايات المتّحدة اليوم، الجمعة، أنّها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدّي للغزو الروسي.
وقال البنتاغون في بيان إنّ المساعدة تشتمل خصوصاً على "قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكّانها، فضلاً عن مركبات مشاة مدرّعة"، وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع بات رايدر للصحافيين إنّ الحزمة الجديدة تشتمل على [جي إل إس دي بي] وهي قنابل قطرها صغير يتمّ إطلاقها من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كلم، مّا سيمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.
NEW: The U.S. is sending a new $2.2 billion military aid package to Ukraine, headlined by Javelin anti-tank missiles, artillery ammunition, and conventional and long-range rockets for HIMARS.— Jack Detsch (@JackDetsch) February 3, 2023
This brings U.S. military aid to Ukraine to $29.3B since Russia's full-scale invasion.
باريس وروما ستقدّمان لكييف منظومة دفاع أرض-جو متوسطة المدى من نوع مامبا
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة أنّ باريس وروما ستقدّمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض-جو متوسّطة المدى من نوع "مامبا" لمساعدة أوكرانيا "في حماية نفسها من الهجمات الروسية التي تستهدفها بطائرات مسيّرة وصواريخ وطائرات".
وقالت الوزارة في بيان إنّ "توفير هذه المنظومة يلبّي الحاجة الملحّة التي عبّر عنها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لنظيريه الفرنسي والإيطالي، لحماية السكّان المدنيين والبنى التحتية من الهجمات الجوية الروسية".
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق من أجل تحديد سقف لسعر المشتقات النفطية الروسية
أعلنت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل توصّلت الجمعة إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
وقالت الحكومة السويدية في تغريدة على تويتر إنّ "سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي" الذي يضمّ قادة دول التكتّل.
وأضافت "إنّه اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا".
We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023
With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets.