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كولومبيا

بعد إسقاط أمريكا لمنطاد صيني.. كولومبيا تعلن رصد منطاد مجهول المصدر يحلق على ارتفاع 55 ألف قدم

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بقلم:  يورونيوز
صورة للمنطاد في سماء كولومبيا
صورة للمنطاد في سماء كولومبيا   -   حقوق النشر  el_charlie@ / Twitter

أعلنت كولومبيا السبت أن منطادًا حلّق فوق أراضيها بعدما حذّرت الولايات المتحدة الجمعة من أن "منطاد مراقبة صينيا" رُصد فوق أميركا اللاتينية.

وأشارت القوات الجوية الكولومبية إلى رصد المنطاد صباح الجمعة ومراقبته حتى خروجه من المجال الجوي الوطني، مؤكدة أنه لم "يهدد" في أي وقت الأمن والدفاع عن البلاد.

وقال الجيش في بيان السبت إنه في الثالث من شباط/فبراير "رصد نظام الدفاع الجوي الوطني جسمًا على ارتفاع يزيد عن 55 ألف قدم دخل المجال الجوي الكولومبي عبر القطاع الشمالي من البلاد، وتحرك بمعدّل سرعة 25 عقدة وله خصائص منطاد" أي حوالي 46 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت القوات الجوية الكولومبية أنها تجري "عمليات تحقق مع دول ومؤسسات مختلفة لتحديد مصدر الجسم".

الجمعة، أعلن البنتاغون أن منطاد مراقبة صينياً ثانياً رُصد فوق أمريكا اللاتينية، غداة رصد منطاد مشابه فوق الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تُكشف أي تفاصيل حينها عن موقع المنطاد الثاني أو مساره.

وأسقط الجيش الأمريكي السبت، بأوامر من الرئيس جو بايدن، المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة.

المصادر الإضافية • أ ف ب