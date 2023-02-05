فرنسا: رئيسة الوزراء تعرض تخفيف إصلاح نظام المعاشات للحصول على دعم المحافظين

عرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.

ومنذ أن فقد حزب ماكرون الأغلبية البرلمانية العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.

وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة، ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و 21 . سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63".

وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستتكلف ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.

وقد واجهت حكومة بورن إضرابات على مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل في العاشر من يناير-كانون الثاني مع اعتزام النقابات تنظيم اضرابات أخرى يوم الثلاثاء.