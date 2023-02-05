رئيس أوكرانيا يجرد العديد من الساسة السابقين من جنسيتهم

جرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العديد من السياسيين من ذوي النفوذ السابقين من الجنسية في أحدث خطوات "لتطهير" البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.

وأوضح زيلينسكي خلال كلمته المصورة الليلية: "وقعت اليوم على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي". ولم يذكر زيلينسكي الأسماء لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية إن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب فيكتور يانوكوفيتش، رئيس أوكرانيا الموالي لروسيا، من العام 2010 إلى أن تم عزله من منصبه في عام 2014.

وقد ذكرت وكالة الأنباء "آر بي سي" الأوكرانية أن القائمة شملت دميترو تاباتشنيك وزير التعليم والعلوم السابق وأندريه كليوييف نائب رئيس الوزراء السابق وفيتالي زاخارتشينكو وزير الداخلية السابق.

وكانت السلطات الأوكرانية قد نفّذت منذ مدة سلسلة مداهمات وعمليات أمنية لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولين وموظفين حكوميين وإدارات عامة، في معركة ضدّ "العدو الداخلي" أطلقتها بالتوازي مع الحرب التي تخوضها قواتها ضدّ روسيا.

وقال رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية فاسيل ماليوك إنه تم تنفيذ حملة بأمر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي "لتوجيه ضربة إلى العدو الداخلي". وأكّد أنّ "هذه ليست إلا مرحلة أولى، ولن نتوقف عند هذا الحد"، متعهّداً "سجن" أولئك الذين لديهم "الجرأة لإيذاء أوكرانيا".

وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر تلغرام أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك.

وشملت مداهمات المحقّقين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار بوزارة الدفاع. وتواجه أوكرانيا التي تعتمد في حربها إلى حد كبير على دعم أوروبا والولايات المتحدة، تحدّيا يتمثّل بمكافحة الفساد المالي حتى لا تبعد الحلفاء.