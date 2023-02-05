أوكرانيا لن تستهدف أراض روسية بالأسلحة الغربية بعيدة المدى.. وشولتس يؤكد ان بوتين لم يهدد ألمانيا

أوكرانيا لن تستهدف أراض روسية بالأسلحة الغربية بعيدة المدى.. وشولتس يؤكد ان بوتين لم يهدد ألمانيامحادثة
شهدت أوكرانيا عمليّات قصف روسيّة كثيفة، غداة تلقّيها وعودًا بالحصول على أسلحة غربيّة طويلة المدى، مؤكّدةً في الوقت نفسه صدّ هجوم على مدينة باخموت في الشرق بعدما وصفها الرئيس الأوكراني بأنّها "حصن".
إلى ذلك أكد وزير الدفاع الأوكراني الأحد أنّ الأسلحة بعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.
وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي في كييف "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
رئيس أوكرانيا يجرد العديد من الساسة السابقين من جنسيتهم
جرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العديد من السياسيين ذوي النفوذ السابقين من الجنسية يوم السبت في أحدث خطوات "لتطهير" البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.
وقال زيلينسكي خلال كلمته المصورة الليلية "وقعت اليوم على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي".
ولم يذكر زيلينسكي الأسماء لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية إن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا الموالي لروسيا من عام 2010 إلى أن تم عزله من منصبه في عام 2014.
وذكرت وكالة أنباء آر بي سي الأوكرانية أن القائمة شملت دميترو تاباتشنيك وزير التعليم والعلوم السابق وأندريه كليوييف نائب رئيس الوزراء السابق وفيتالي زاخارتشينكو وزير الداخلية السابق.
وزير خارجية بريطانيا: القوة في ساحة المعركة هي أسرع طريق للسلام في أوكرانيا
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقال نُشر يوم الأحد إن المساعدة في تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا هي أسرع طريق لتحقيق السلام.
جاءت تصريحات كليفرلي في مقال نشرته صحيفة في مالطا قبل زيارة مزمعة للجزيرة يوم الثلاثاء. وتولت مالطا رئاسة مجلس الأمن الدولي في بداية فبراير شباط.
وكتب كليفرلي في صحيفة تايمز أوف مالطا "مثل كل الحكام المستبدين لا يستجيب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلا للقوة في خصومه".
وأضاف أن موافقة ألمانيا والولايات المتحدة على إرسال دبابات إلى أوكرانيا أسعدته.
وتابع قائلا "تزويد الأوكرانيين بالأدوات التي يحتاجونها لإنهاء المهمة هو أسرع طريق بل هو السبيل الوحيد في الواقع إلى السلام".
ومن المتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على المحادثات بين بريطانيا ومالطا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وسعت مالطا إلى مساعدة أوكرانيا من خلال تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي وتقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك الأدوية ومولدات الكهرباء. كما يتلقى عدد قليل من الجنود الأوكرانيين العلاج في مستشفيات هناك.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي من المحتمل طرحها خلال زيارة كليفرلي علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع دول شمال أفريقيا لا سيما ليبيا وملف الهجرة.
أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى
أكد وزير الدفاع الأوكراني الأحد أنّ الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.
وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي في كييف "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".
وشدد وزير الدفاع الأوكراني على أن ما وصفه "تردّد" الدول الغربية في تسليم أوكرانيا مقاتلات "سيكلف المزيد من الأرواح" بحسب الوزير.
صحيفة نقلا عن شولتس: بوتين لم يوجه تهديدا لي ولا لألمانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة بيلد ام زونتاج يوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوجه في محادثاته الهاتفية معه "أي تهديدات لي ولا لألمانيا".
كان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد صرح في برنامج وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الأسبوع الماضي أن الزعيم الروسي هدده بضربة صاروخية "لن تستغرق سوى دقيقة". وقال الكرملين إن جونسون يكذب.
وقال شولتس إن المحادثات التي أجراها مع بوتين أوضحت أن وجهتي نظرهما حيال الحرب في أوكرانيا مختلفتان كثيرا. وتصف موسكو الحرب بأنها "عملية عسكرية خاصة".
وأضاف شولتس "أوضحت لبوتين تماما أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الحرب".
وأردف "غزت روسيا جارتها دون سبب من أجل السيطرة على أجزاء من أوكرانيا أو البلاد بأكملها".
وقال إن ألمانيا تزود أوكرانيا بمساعدات مالية وإنسانية وعسكرية لأنها ترى في تصرفات روسيا انتهاكا لإطار السلام في أوروبا.
وتابع شولتش أن ثمة اتفاقا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقضي بضرورة استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب على الأراضي الأوكرانية فقط لا الروسية.
وقال "لدينا إجماع على ذلك".
ويصف بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها معركة "لنزع سلاح" جارته، الجمهورية السوفيتية السابقة، والدفاع عن روسيا في مواجهة الغرب العدواني. وتصفها أوكرانيا والغرب بأنها حرب غير مشروعة لتوسيع الأراضي الروسية.
وفي ظل ضغوط دولية متنامية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن التخطيط لتسليم أوكرانيا دبابات حديثة من طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش. وقال شولتس إن أي تسليم للأسلحة يتم بتنسيق وثيق مع الحلفاء الغربيين لتجنب المزيد من التصعيد.
الرئيس الأوكراني: الوضع على الجبهة يزداد صعوبة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة وإن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى ساحة المعركة.
وتحرز القوات الروسية تقدما بطيئا في منطقة دونباس حيث تطوق مدينة باخموت شمالي دونيتسك وتخوض المعارك للسيطرة على طريق قريب هو بمثابة طريق إمداد رئيسي للقوات الأوكرانية. كما تحاول القوات السيطرة على فوليدار الواقعة جنوب غربي دونيتسك.
وقال زيلينسكي في خطاب مصور "كثيرا ما كان علي أن أقول إن الوضع على الجبهة صعب، ويزداد صعوبة، وقد حان الوقت (لأقول ذلك) مرة أخرى... الغازي يرسل المزيد من قواته لتحطيم دفاعاتنا".
وأضاف "الوضع صعب جدا الآن في باخموت وفوليدار وليمان واتجاهات أخرى".
وفي وقت سابق يوم السبت، كتبت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عبر تطبيق تيليجرام أن الجهود الروسية لكسر الدفاعات في باخموت وليمان قد باءت بالفشل.
مواجهة بين روسيا وأمريكا بسبب تقرير منظمة الصحة عن أوكرانيا
حدثت مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا يوم السبت بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، إذ قالت موسكو إن له دوافع سياسية، فيما دعت واشنطن إلى سرعة تحديثه.
تم تقديم تقرير المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، ومن أعضائه روسيا والولايات المتحدة.
وغطى التقرير الأحداث في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وصنف الوضع في أوكرانيا، التي غزتها روسيا في 24 فبراير شباط، واحدا من ثماني حالات طوارئ صحية حادة عالميا.
ووثق التقرير الخسائر البشرية في صفوف المدنيين من قتلى ومصابين بأكثر من 14 ألفا، مع وجود 17.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية و7.5 مليون لاجئ أوكراني مشرد في أنحاء أوروبا.
وذكر تقرير المنظمة أن من بين 471 هجوما بالأسلحة الثقيلة على منشآت الرعاية الصحية على مستوى العالم، وقع 448 هجوما في أوكرانيا.
وقال ممثل روسيا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة إن التقرير له دوافع سياسية ويعتمد على رواية جانب واحد، ووصف المعلومات الأوكرانية التي استند إليها التقرير بأنها اتهامات لا أساس لها.
ونفت موسكو استهداف المدنيين في أوكرانيا منذ أن بدأت ما تصفه بعملية عسكرية خاصة أدت إلى تدمير مدن أوكرانية وسقوط آلاف المقاتلين واضطراب الاقتصاد العالمي.
في المقابل، دعت شيبا كروكر، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلى تحديث التقرير لتوثيق الحوادث في أوكرانيا منذ سبتمبر أيلول.
وأبلغت المجلس التنفيذي خلال اجتماعه، وفقا لبيان صادر عن مكتبها "الهجمات الروسية... تسببت في أضرار لا توصف للمدنيين والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".
وأضافت كروكر "يحرم هذا الموت والدمار الأطفال وكبار السن وغيرهما من الفئات المستضعفة من الحصول على الرعاية الصحية الحيوية"
زيلينسكي يبحث التوسع في قدرات الجيش الأوكراني مع رئيس الوزراء البريطاني
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث كيفية "زيادة التوسع في قدرات" الجيش الأوكراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم السبت.
وأضاف زيلينسكي أنه وجه الشكر إلى سوناك على بدء تدريب الأطقم الأوكرانية على دبابات تشالنجر 2 التي أعلنت المملكة المتحدة عن توريدها إلى أوكرانيا في يناير كانون الثاني.
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث كبير يتسبب في انقطاع للكهرباء في أوديسا
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يوم السبت إن حادثا خطيرا في محطة فرعية عالية الجهد في منطقة أوديسا تسبب في انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة الإقليمية.
وكتب شميهال على تيليجرام "الوضع صعب، وحجم الحادث كبير، ومن المستحيل استعادة إمدادات الطاقة سريعا، لا سيما في البنية التحتية الحيوية".
وأضاف أن المحطة الفرعية تضررت في السابق عدة مرات جراء الضربات الصاروخية الروسية.
السلطات الأوكرانية تداهم منازل ومكاتب شخصيات عامة ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد
نفّذت السلطات الأوكرانية الأربعاء سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.
وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر تلغرام أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك. وشملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأمريكية يعني "احتراق" أوكرانيا بأكملها
قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن إمداد أوكرانيا بأسلحة أمريكية أكثر تطورا سيؤدي فقط إلى توجيه موسكو مزيدا من الضربات الانتقامية، في إطار العقيدة النووية الروسية.
ونقلت عنه الصحفية نادانا فريدريكسون قوله في مقابلة أجرتها معه "كل (أجزاء) أوكرانيا التي ما زالت تحت حكم كييف ستحترق".
وسألت فريدريكسون ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن وأصبح أحد أكثر الشخصيات تأييدا للحرب في روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، عما إذا كان استخدام الأسلحة طويلة المدى قد يجبر موسكو على التفاوض مع كييف.
وأجاب ميدفيديف، في تعليقات نشرتها فريدريكسون على قناتها على تيليجرام "ستكون النتيجة عكس ذلك تماما".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة أن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخا جديدا من شأنه أن يزيد مدى الضربات الأوكرانية إلى المثل.
وبينما تقترب الذكرى الأولى للغزو في 24 فبراير شباط، عانت القوات الروسية من انتكاسات على مدى الأشهر الثمانية الماضية، ولا تسيطر بشكل كامل على أي من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو من جانب واحد أنها جزء من روسيا.
ويصور الرئيس فلاديمير بوتين الحملة الروسية في أوكرانيا على أنها دفاع عن وجود بلاده أمام الغرب العدواني، على حد وصفه. ولوح عدة مرات، مثل ميدفيديف، برد نووي، قائلا إن روسيا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية نفسها وشعبها.
وردا على سؤال عما سيحدث إذا كانت الأسلحة التي تعهدت واشنطن بإرسالها إلى أوكرانيا ستضرب شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في 2014، أو ستصل إلى عمق روسيا، قال ميدفيديف إن بوتين تناول الأمر بوضوح.
وأردف "نحن لا نضع لأنفسنا أي حدود ونحن مستعدون، اعتمادا على طبيعة التهديدات، لاستخدام جميع أنواع الأسلحة وذلك وفقا لوثائق عقيدتنا، بما يشمل أساسيات الردع النووي".
وأضاف "يمكنني أن أؤكد لكم أن الرد سيكون سريعا وصارما وحاسما".
وتسمح العقيدة النووية الروسية بتوجيه ضربة نووية بعد "العدوان على روسيا الاتحادية بالأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته مهددا".