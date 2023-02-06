أوكرانيا تتجه إلى تعيين وزير دفاع جديد في أوج الحرب وزيلينسكي يقول إن المعارك تشتد شرقاً

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حاكم: طائرة مسيرة انفجرت خارج مدينة كالوغا الروسية

قال حاكم منطقة يوم الاثنين إن طائرة مسيرة انفجرت خارج مدينة كالوغا الروسية، مضيفاً أنه لم يصب أحد في الانفجار. وكتب على تلغرام "ثبت أن الطائرة المسيرة انفجرت في الهواء على ارتفاع 50 متراً في الغابة بالقرب من المدينة في الساعة الخامسة صباحاً".

تقع كالوغا على بعد حوالى 150 كيلومتراً جنوب غربي موسكو وعلى بعد 260 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

ولم يوضح الحاكم مصدر الطائرة.

وقالت روسيا في السابق إن طائرات مسيرة أوكرانية حلقت إلى أراضيها وألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية، وهو ما تنفيه كييف.