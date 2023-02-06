أوكرانيا تتجه إلى تعيين وزير دفاع جديد في أوج الحرب وزيلينسكي يقول إن المعارك تشتد شرقاً

أوكرانيا تتجه إلى تعيين وزير دفاع جديد في أوج الحرب وزيلينسكي يقول إن المعارك تشتد شرقاًمحادثة
أبرز الأحداث من الحرب الأوكرانية:
حاكم: طائرة مسيرة انفجرت خارج مدينة كالوغا الروسية
قال حاكم منطقة يوم الاثنين إن طائرة مسيرة انفجرت خارج مدينة كالوغا الروسية، مضيفاً أنه لم يصب أحد في الانفجار. وكتب على تلغرام "ثبت أن الطائرة المسيرة انفجرت في الهواء على ارتفاع 50 متراً في الغابة بالقرب من المدينة في الساعة الخامسة صباحاً".
تقع كالوغا على بعد حوالى 150 كيلومتراً جنوب غربي موسكو وعلى بعد 260 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.
ولم يوضح الحاكم مصدر الطائرة.
وقالت روسيا في السابق إن طائرات مسيرة أوكرانية حلقت إلى أراضيها وألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية، وهو ما تنفيه كييف.
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شاهد: تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا برعاية إماراتية
تم ذلك في إطار عملية تبادل بين موسكو وكييف شملت 116 أسيرا أوكرانيا و63 روسيا.
شاركت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند صورة عبر حسابها في تويتر وقالت إن أول دبابة قتال رئيسية كندية من طراز ليوبارد 2 تم التبرع بها للجيش الأوكراني وصلت إلى بولندا.
وأضافت أناند "جنباً إلى جنب مع حلفائنا، سنقوم قريباً بتدريب القوات المسلحة لأوكرانيا على استخدام هذه المعدات."
The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023
Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb
أوكرانيا تغيّر وزير دفاعها في أوج الحرب
يحل رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف محل أوليكسي ريزنيكوف في منصب وزير الدفاع في أوكرانيا وسط استعداد كييف لهجوم واسع للقوات الروسية التي يزداد ضغطها حاليا في شرق هذه البلاد.
وقال النائب ديفيد أراخاميا إن بودانوف (37 عاماً) "سيقود وزارة الدفاع وهذا أمر منطقي تماما في أوقات الحرب". وأضاف النائب أن ريزنيكوف (56 عاماً) سيعين وزيرا للصناعات الاستراتيجية، دون أن يحدد التاريخ المقرر لهذا التعديل الوزاري.
وأوضح النائب أن "الحرب تملي حركة الأفراد. الأوقات والظروف تستدعي تعزيزاً وتركيزاً. هذا ما يحدث حالياً وسيستمر مستقبلاً". وقال "العدو يستعد للتقدم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا".
يعد ريزنيكوف أحد الشخصيات المعروفة في الحرب في أوكرانيا وكان قد عين وزيرا للدفاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وساعد في توفير أسلحة غربية للقوات الأوكرانية. لكن وزارته شهدت فضائح فساد واضطر نائبه إلى الاستقالة نهاية كانون الثاني/يناير بعد اتهامات بأن الوزارة وقعت عقود إمدادات غذائية بأسعار أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أسعار السوق.
ويأتي رحيله عن وزارة الدفاع في وقت بات "الوضع صعباً جداً في منطقة دونيتسك (الشرقية) حيث تدور معارك ضارية"، حسبما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد.
الخزانة البريطانية تشير إلى عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية
قالت شبكة سكاي نيوز يوم الأحد نقلا عن مصادر دفاعية إن وزارة الخزانة البريطانية أشارت إلى عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية على الرغم من إدراك الحاجة الملحة لإعادة التسلح في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف التقرير أنه لن يكون بوسع بريطانيا تقديم عدد كبير من الجنود مثل ما يتوقعه أعضاء حلف شمال الأطلسي لقوة رئيسية جديدة يقوم الحلف بتشكيلها لتعزيز دفاعاته.
زيلينسكي: روسيا تزيد الضغوط والقتال يشتد في دونيتسك
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لغزوها بلاده.
وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "الأمور صعبة جداً في منطقة دونيتسك.. معارك ضارية... لكن مهما كان الأمر صعباً ومهما كانت الضغوط هناك، يجب أن نتحمل... لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر".
وقال إن روسيا تمارس ضغوطا متزايدة "لتعويض هزائمها في العام الماضي. نرى ذلك على مختلف قطاعات الجبهة. (وتمارس روسيا) أيضا الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات".