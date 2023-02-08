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كندا: اصطدام حافلة بدار حضانة يخلّف قتيلين و6 جرحى من الأطفال في بلدة قرب مونتريال

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بقلم:  Euronews
أباء وأطفالهم أثناء انتظارهم للأخبار بعد اصطدام حافلة بمركز للرعاية النهارية في لافال، كيبيك، يوم الأربعاء، 8 فبراير/شباط 2023.
أباء وأطفالهم أثناء انتظارهم للأخبار بعد اصطدام حافلة بمركز للرعاية النهارية في لافال، كيبيك، يوم الأربعاء، 8 فبراير/شباط 2023.   -  حقوق النشر  Ryan Remiorz/AP

لقي 

فلان مصرعهما وأصيب ستة آخرون بجروح الأربعاء عندما اصطدمت حافلة بدار حضانة في بلدة لافال قرب مونتريال.

وقالت الشرطة الكندية إنه قد تم القبض على السائق، ولا يُعرف حتى الساعة سبب اصطدام الحافلة بالحضانة.  لكن شهود عيان قالوا لإحدى القنوات الرسمية الكندية إن السائق لم يحاول تفادي المبنى وقد قاد مركبته باتجاه الحضانة بسرعة فائقة. 

وقد وقع الحادث على الساعة الثامنة والنصف بالتوقيع المحلي (13.30 بتوقيت غرينيتش).

وتبيانت روايات ذات الشهود بين من يقول إن سائق الحافلة كان مجردا من الملابس أو من قال إنه كان يرتدي ملابس داخلية فقط. 

وقد أمسك أهالي الأطفال بالشخص المذكور، بينما كانوا يصطحبون صغارهم إلى الحضانة بانتظار وصول عناصر الشرطة.

وفوز الإعلان عن الحادثة، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تضامنه مع أسر الأطفال وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.