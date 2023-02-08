شاهد: يهود مغاربة وإسرائيليون يحتفلون بعيد "تو بيشفاط" في العاصمة الرباط

احتفل يهود المغرب في العاصمة الرباط بعيد "تو شفاط" يوم الثلاثاء الموافق للـ 7 فبراير-شباط. وتعتبر هذه المناسبة عطلة يهودية ويُطلق عليها أيضا "العام الجديد للأشجار". وفي الوقت الحاضر، يتم الاحتفال بهذا اليوم باعتباره يوما للتوعية البيئية حيث تُزرع الأشجار خلال الاحتفال.

وضمّ الاحتفال بعيد "تو بشفاط" العديد من الفنانين ورجال الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الرباط خاصة وفي المغرب على وجه الخصوص والذين أولوا أهمية للاحتفال بهذا العيد اليهودي.

وقال أحد المشاركين: "لدينا أشخاص جاؤوا من إسرائيل، وهم من الجيل الثاني، والثالث، إنهم مغاربة يهود، وتربطهم علاقات وثيقة بالمغرب وبجلالة الملك". وأعرب مشارك آخر عن سعادته بالمشاركة في الحدث قائلا: "نحن مرَحّب بنا في المغرب. كل ما قالوه لنا عبارة عن أشياء جميلة وجيدة، فنحن من المغرب".

وأوضح مشارك آخر في احتفالية "تو بشفاط" ارتباطه بالمغرب قائلا: "نشكر الله ونصلي من أجل جلالة الملك محمد السادس. جذورنا هنا ونحن نحب المغرب ومرتبطون ببلدنا".

ويُشار إلى عيد "تو بشفاط" على أنه "العام الجديد للأشجار". ومع مرور الأيام أصبحت المناسبة احتفالًا بتجديد أرض إسرائيل، وقد جعل العلمانيون من هذه المناسبة يوما يهوديا للبيئة.