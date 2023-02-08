زلزال تركيا وسوريا: عداد الضحايا في ارتفاع مستمر.. أكثر من 9500 آلاف قتيل و35 ألف جريح على الأٌقل

زلزال تركيا وسوريا: عداد الضحايا في ارتفاع مستمر.. أكثر من 9500 آلاف قتيل و35 ألف جريح على الأٌقلمحادثة
تجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين جنوب تركيا وشمال سوريا 9500 قتيل وإصابة أكثر من 35 ألف شخص في الجانبين. وفيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، تستمر قواف المساعدات الإنسانية من دول العالم، فيما وقت يشكو فيه السوريين في المناطق المنكوبة في شمال البلاد وهم يسابقون الزمن والبرد من شح الإمكانيات وغياب المساعدات الفورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الزلزال المدمر.. آخر التطورات لحظة بلحظة
تحديث مستمر لعدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
- قتل أكثر من 9500 شخص في جنوب تركيا وشمالي سوريا المجاورة حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وقد شعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.
- وفي تركيا، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين نحو 8574 قتيلًا و35 ألفًا و483 جريحًا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها إدارة الطوارئ والكوارث التركية ليل الاثنين الثلاثاء
تُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 آب/أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وفي أنحاء سوريا، قتل 1280 شخص على الأقل في حصيلة جديدة غير نهائية وأصيب أكثر من 3500، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 1250 وإصابة 1449 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 900 شخصًا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 8574
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 8574 قتيلا وأقر بوجود بعض المشاكل في الاستجابة المبدئية للكارثة لكنه ذكر أن العمليات عادت لطبيعتها.
وأضاف في تصريحات من إقليم كهرمان مرعش بالقرب من مركز الزلزال أنه كانت هناك بعض المشاكل في الطرق والمطارات لكن كل شيء سيصبح أفضل يوما بعد يوم
إحصائية جديدة رسمية حول ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للنظام السوري
أعلن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة، و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية.
حكومة طالبان ترسل مساعدات إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان بأفغانستان أن الحكومة سترسل مساعدات بقيمة 165 ألف دولار تقريبا إلى تركيا وسوريا للمساعدة في التعامل مع تبعات زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة وقع هذا الأسبوع.
وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتتلقى واحدا من أكبر برامج المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. واستولت طالبان على السلطة في عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية، مما أدى إلى فرض عقوبات على القطاع المصرفي، ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومتها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء أنه "من منطلق التعاطف الإنساني والأخوة الإسلامية، تعلن الإمارة الإسلامية عن تقديم مساعدة مالية... 10 ملايين أفغانية (111024 دولارا) لضحايا زلزال تركيا وخمسة ملايين أفغانية (55512 دولارا) لضحايا زلزال سوريا".
الدفاع المدني: حصيلة قتلى الزلزال في شمال غرب سوريا تقفز لأكثر من 1280
أعلن منقذون في سوريا يوم الأربعاء أن 1280 على الأقل لقوا حتفهم جراء الزلزال في شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة قوات المعارضة.
وقال الدفاع المدني الذي يعرف باسم منظمة الخوذ البيضاء عبر تويتر إن عدد الضحايا ارتفع لأكثر من 1280 قتيلا و2600 مصاب.
وكتب أنه من المتوقع أن يرتفع العدد كثيرا بسبب وجود مئات الأسر أسفل الحطام، بعد مرور أكثر من 50 ساعة على وقوع الزلزال.
رأت "النور" في ظلام الركام.. رضيعة سورية تولد بأعجوبة تحت الأنقاض بعد مقتل والدتها
في بلدة جنديرس في شمال سوريا، انتشل سكان وعمال إنقاذ رضيعة وُلدت بأعجوبة تحت الركام، وبقيت متصلة عبر حبل الصرة بوالدتها التي قتلت بعدما دمر الزلزال منزل العائلة.
أبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما قتل أفراد أسرتها جميعاً: والدها عبدالله المليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الأربعة، إضافة الى عمتها.
لا تسعف الكلمات خليل السوادي، قريب العائلة. يقول بتأثر شديد لوكالة فرانس برس الثلاثاء "كنا نبحث عن أبو ردينة (خليل) وعائلته، وجدنا أولاً شقيقته ثم عثرنا على أم ردينة وكان هو قربها".
ويضيف "سمعنا صوتاً عندما كنّا نحفر، سبحان الله (..) نظفنا التراب لنجد الطفلة مع حبل الصرة، قطعناه وأخذها ابن عمي الى المستشفى".
اليونسكو قلقة إزاء تضرر معالم تراثية في تركيا وسوريا من جراء الزلزال
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الثلاثاء أن موقعين مدرجين على قائمة التراث العالمي في سوريا وتركيا تعرضا لأضرار من جراء الزلزال المدمر محذرة من احتمال أن تكون عدة مواقع أخرى قد تضررت أيضا.
وطالت تداعيات الزلزال الذي وقع في ساعة مبكرة الإثنين إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم في المنطقة المعروفة باسم "الهلال الخصيب" والتي شهدت ظهور حضارات مختلفة من الحيثيين إلى العثمانيين.
وقد خلف هذا التاريخ الغني وراءه مجموعة من المواقع الأثرية، يعود العديد منها إلى آلاف السنين، وتعد مراكز جذب رئيسية للسياح.
بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بمدينة حلب القديمة والقلعة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، قالت اليونسكو إن ثلاثة مواقع أخرى على الأقل مدرجة على قائمة التراث العالمي قد تكون تعرضت لأضرار، من بينها موقع نمرود داغ (جبل نمرود) الأثري الشهير.
وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي "ستقدم منظمتنا المساعدة في إطار التفويض المعطى لها".
وجاء في بيان للمنظمة إن اليونسكو أجرت مع شركائها مسحا أوليا لأضرار الزلزال.
وقالت إنها "قلقة بشكل خاص" بشأن مدينة حلب القديمة، المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ 2013 بسبب الحرب في سوريا
واشنطن تعمل مع شركائها في سوريا لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تعمل مع شركاء لها في سوريا لتقديم المساعدة للمنكوبين جراء الزلزال، على الرغم من أنها لا تعترف بالحكومة السورية، بعد أن أرسلت فريقي إنقاذ إلى تركيا المجاورة.
وقال ستيفن ألين الذي يقود الاستجابة الميدانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد)، إن الوكالة تعيد توجيه المساعدة التي كانت تُقدّم أصلًا لمساعدة السوريين المتضررين من الحرب.
وأكد لصحافيين "لدينا سلسلة كاملة من تدابير الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا في الوقت الحالي".
وأوضح أن المساعدة الأميركية في سوريا تساهم في جهود الإنقاذ وتقدم احتياجات عاجلة أخرى بما في ذلك توفير المأوى والطعام.
ورفض ذكر أسماء المنظمات غير الحكومية العاملة مع الولايات المتحدة في سوريا، وذلك للحفاظ على أمن العمليات.
وفاة حارس ملطية سبور التركي تحت ركام الزلزال
توفي حارس نادي يني ملطية سبور التركي أحمد أيوب ترك أصلان عن 28 عاماً، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد، حسب ما ذكر ناديه الثلاثاء.
وكتب ملطية سبور المشارك في بطولة الدرجة الثانية في تركيا "آسفون على خسارتك! خسر حارسنا أحمد أيوب ترك أصلان حياته تحت ركام الزلزال. ارقد في سلام. لن ننساك أيها الانسان الجميل".
وكانت زوجته الناجية من تحت الركام قد طلبت المساعدة لانقاذ زوجها العالق تحت الأنقاض في فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7,8 درجات وكان مركزه منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).
وحمل ترك أصلان ألوان أندية ماماك وأنقرة سبور وعمرانية سبور قبل الانتقال إلى ملطية سبور في عام 2021.
تحديث مستمر لعدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
- قتل أكثر من 9400 شخص في جنوب تركيا وشمالي سوريا المجاورة حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وقد شعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.
- وفي تركيا، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين عن 6957 قتيلًا و35 ألفًا و483 جريحًا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها إدارة الطوارئ والكوارث التركية ليل الاثنين الثلاثاء
تُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 آب/أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وفي أنحاء سوريا، قتل 2 شخص على الأقل في حصيلة جديدة غير نهائية وأصيب أكثر من 3500، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 812 وإصابة 1449 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 900 شخصًا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.