زيلينسكي في أول زيارة إلى لندن منذ بدء الغزو.. يسأل الحلفاء الغربيين عن مزيد من الأسلحة

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المستشار الألماني: "بوتين لن يحقق أهدافه في أوكرانيا"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يحقق أهدافه" في الحرب في أوكرانيا "لا في ساحة المعركة" ولا "من خلال فرض معاهدة سلام"، مشددًا على وحدة الحلفاء الغربيين في دعمهم لكييف.

وأضاف شولتس في خطاب أمام نواب البوندستاغ قبل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هكذا الحال منذ اليوم الأول: التماسك داخل تحالفاتنا هو أثمن ما نملك"، مشددًا على أن الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في الدفاع عن "سيادتها ووحدة أراضيها ... طالما كان ذلك ضروريًا".

استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 وقدمت مساعدات إجمالية قدرها 12 مليار يورو للبلاد.

المستشار الألماني أولاف شولتس يلقي خطابا أمام البنوندستاغ

وأكّد المستشار الألماني، الذي تساعد بلاده كييف على المستوى العسكري أيضًا من خلال تعاون وثيق مع شركائها، أن "هذا الدعم مستمر في العام 2023".

وتابع "نعزز هذا التماسك ونحميه من خلال إعداد القرارات بيننا بشكل سري ثمّ الكشف عنها"، في إشارة إلى إعلان ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا عن تسليم دبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها على صدّ هجوم القوات الروسية في شرق البلاد.

وحذّر من أن "أي تنافر أو أي تكهنات حول الخلافات المحتملة لا يخدم إلا بوتين ودعايته".

وأكّد المستشار دعم ألمانيا القوي لطموحات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس فولودومير زيلينسكي إلى تسريع محادثات انضمام بلاده إلى التكتّل. وقال شولتس "تنتمي أوكرانيا إلى أوروبا، مستقبلها في الاتحاد الأوروبي! وهذا الوعد مهمّ".