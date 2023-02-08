زيلينسكي في أول زيارة إلى لندن منذ بدء الغزو.. يسأل الحلفاء الغربيين عن مزيد من الأسلحة

زيلينسكي في أول زيارة إلى لندن منذ بدء الغزو.. يسأل الحلفاء الغربيين عن مزيد من الأسلحةمحادثة
أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور المملكة المتحدة الأربعاء في ثاني رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل سنة تقريبا.
وكشفت لندن أنها ستوفر تدريبا لطيارين عسكريين أوكرانيين. ويلتقي زيلينسكي خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان ويتفقد قوات أوكرانية.
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مسؤول: زيلينسكي سيطلب من قمة الاتحاد الأوروبي أسلحة وتعجيل انضمام أوكرانيا
قال مسؤول أوكراني بارز يوم الأربعاء إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيطلب من قمة يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس مزيدا من الأسلحة لقتال روسيا وتعجيل طلب كييف للانضمام إلى الاتحاد.
وزار زيلينسكي بريطانيا يوم الأربعاء وظفر بتعهد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات قتالية متقدمة من حلف شمال الأطلسي ومن المتوقع حضوره في بروكسل غدا الخميس لإجراء محادثات مع زعماء دول التكتل السبع والعشرين.
وقال المسؤول الأوكراني "يسافر رئيسي للخروج بنتائج... إنه في رحلة خارج البلاد اليوم. وبادئ ذي بدء النتيجة الرئيسية هي الأسلحة... نحتاج إلى دعم من المجلس الأوروبي لتسريع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".
زيلينسكي لسوناك: أوكرانيا تريد الأسلحة الضرورية لوقف الهجوم الروسي
حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء حلفاءه الغربيين على تزويده بـ "الأسلحة الضرورية" لوقف الغزو الروسي، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع إن زيلينسكي "شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا".
وألقى زيلينسكي قبل دقائق قليلة خطابا أمام البرلمان البريطاني في قاعة ويستمنستر في لندن، وشدد في نهاية خطابه على طلبه بتوفير بريطانيا للطائرات الحربية لأوكرانيا.
المستشار الألماني: "بوتين لن يحقق أهدافه في أوكرانيا"
قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يحقق أهدافه" في الحرب في أوكرانيا "لا في ساحة المعركة" ولا "من خلال فرض معاهدة سلام"، مشددًا على وحدة الحلفاء الغربيين في دعمهم لكييف.
وأضاف شولتس في خطاب أمام نواب البوندستاغ قبل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هكذا الحال منذ اليوم الأول: التماسك داخل تحالفاتنا هو أثمن ما نملك"، مشددًا على أن الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في الدفاع عن "سيادتها ووحدة أراضيها ... طالما كان ذلك ضروريًا".
استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 وقدمت مساعدات إجمالية قدرها 12 مليار يورو للبلاد.
وأكّد المستشار الألماني، الذي تساعد بلاده كييف على المستوى العسكري أيضًا من خلال تعاون وثيق مع شركائها، أن "هذا الدعم مستمر في العام 2023".
وتابع "نعزز هذا التماسك ونحميه من خلال إعداد القرارات بيننا بشكل سري ثمّ الكشف عنها"، في إشارة إلى إعلان ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا عن تسليم دبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها على صدّ هجوم القوات الروسية في شرق البلاد.
وحذّر من أن "أي تنافر أو أي تكهنات حول الخلافات المحتملة لا يخدم إلا بوتين ودعايته".
وأكّد المستشار دعم ألمانيا القوي لطموحات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس فولودومير زيلينسكي إلى تسريع محادثات انضمام بلاده إلى التكتّل. وقال شولتس "تنتمي أوكرانيا إلى أوروبا، مستقبلها في الاتحاد الأوروبي! وهذا الوعد مهمّ".
سوناك يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا لتحقّق النصر "هذا العام"
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء بمواصلة دعم أوكرانيا لتتمكن من تحقيق انتصار "حاسم هذا العام"، وذلك عقب وصول رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن.
وذكّر أمام البرلمان بالعرض البريطاني لتدريب طيارين أوكرانيين، وقال "يمكن أن يطمئن المجلس لأننا سنواصل دعم أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري حاسم في ساحة المعركة هذا العام".
لندن تشدد عقوباتها على قطاع الدفاع الروسي
فرضت المملكة المتحدة الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هذا البلد.
واكد وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن العقوبات الجديدة على المنظمات التي يعتمد عليها الجيش الروسي من شأنها "تسريع الضغط الاقتصادي على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين - وتقويض آلته الحربية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار".
تستهدف العقوبات الاضافية بشكل خاص ستة كيانات تزود معدات عسكرية مثل المسيرات لاستخدامها خلال الغزو الروسي في أوكرانيا.
كما تتعلق بثمانية أفراد ومنظمة مرتبطة "بشبكات مالية سيئة تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين"، بحسب بيان للحكومة البريطانية.
وأضاف كليفرلي "أنا مصمم، بالتوافق مع قوانيننا، على ألا تتمكن روسيا من الوصول إلى الأصول التي جمدناها حتى تتوقف نهائياً عن تهديد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 1300 فرد وكيان منذ أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا قبل ما يقرب من عام.
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية نقلا عن وزارة الطوارئ أن حريقا اندلع يوم الأربعاء في مصفاة لتكرير النفط بمنطقة روستوف في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وجرى إخماده لاحقا.
وقالت الوزارة "في مدينة نوفوشاختينسك بمنطقة روستوف ... تلقينا رسالة في الساعة 1024 صباحا بتوقيت موسكو بشأن حريق في منشأة لمعالجة المنتجات النفطية".
وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس بأن الحريق نشب على مساحة مئة مربع تقريبا وجرى إخماده بعد نحو ساعة مضيفة أن المصفاة الصغيرة مملوكة لشركة تدعى ريسورس إل.إل.سي.
ونقلت عن خدمة الطوارئ قولها إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق نتج عن "مخالفة للقواعد التكنولوجية".
وتبعد نوفوشاختينسك نحو تسعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية. وتعرضت مصفاة أخرى في نوفوشاختينسك لقصف بطائرتين مسيرتين في يونيو حزيران الماضي في إطار ما وصفتها المنشأة بأنها "أعمال إرهابية من ناحية الحدود الغربية" في إشارة إلى أوكرانيا.
وكان حريق الأربعاء هو الثاني في غضون يومين في مصفاة نفط روسية بعد حادث وقع يوم الثلاثاء في مصفاة لشركة لوك أويل في نيجني نوفجورود شرقي موسكو.
زيلينسكي سيطلب في اجتماع القمة في بروكسل إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الثقيلة النوعية لصد التقدم الروسي
وستكون زيارة زيلينكسي الى بروكسل ولقاؤه مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فرصة للرئيس الأوكراني لطلب المزيد من الدعم العسكري لقواته لمواجهة الهجوم الروسي.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد موسكو أن عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا تجري "بنجاح"، بينما تتوقع السلطات الأوكرانية أن تطلق القوات الروسية هجمات جديدة خصوصا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو في 24 شباط/فبراير.
وخلال زيارة زيلينكسي الأخيرة الى واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي.
الا أنه من المستبعد أن يحصل الرئيس الأوكراني على وعود مماثلة خلال زيارته بروكسل، لاسيما وأن الأوروبيين وافقوا منذ فترة وجيزة فقط، على توفير دبابات قتالية ثقيلة لصالح القوات الأوكرانية، ويواصلون تدريب عناصرها بشكل مكثّف.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدعم العسكري لأوكرانيا اجتماعا مقبلا في 14 شباط/فبراير، على هامش اجتماع وزراء الدفاع لحلف شمال الأطلسي (ناتو). الا أن طلب كييف الحصول على صواريخ وطائرات مقاتلة هو أقرب الى خط أحمر تتردد الكثير من الدول الأوروبية في تجاوزه.
وحذّرت موسكو حلفاء كييف الغربيين من زيادة مساعداتها العسكرية لصالح أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن ذلك قد يؤدي الى "تصعيد لا يمكن توقعه"، والى جر الناتو الى الحرب الدائرة في أوكرانيا.
واعتبر برونو ليتي، الباحث في "جرمان مارشال فاند" في الولايات المتحدة، أن على زيلينسكي التركيز على ثلاثة مواضيع في حال شارك في قمة أوروبية في بروكسل، وهي "انضمام بلاده الى الاتحاد الأوروبي، الدبابات، والعقوبات ضد روسيا".
لكن الخشية هي أن يكون الرد الأوروبي مخيبا للآمال. وأوضح مسؤول قاري إن "المطلوب ليس الالتزام بتوفير أسلحة جديدة، بل تسليم تلك التي تم التعهد بها".
وفي مسودة البيان الختامي للقمة المحتملة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يذكّر القادة الأوروبيون بأن دعمهم المالي لكييف بلغ 67 مليار يورو، وأنهم أعلنوا مؤخرا عن دفعة سابعة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو.
ويشيد البيان "بجهود الإصلاح في أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة"، ويؤكد "مواصلة الاتحاد الأوروبي توفير الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والمالي والإنساني القوي لأوكرانيا وشعبها طالما تطلّب الأمر ذلك
بروكسل تتحضّر لاستقبال زيلينسكي في زيارة محتملة ذات أبعاد رمزية
بعد أسبوع من زيارة ممثلي المؤسسات الأوروبية الى كييف، تأمل بروكسل في استضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس لعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تكون رمزية بالدرجة الأولى.
ولا تزال هذه الزيارة غير مؤكدة رسميا، في إجراء قد يعزى الى الاعتبارات الأمنية، الا أنها "محتملة" وفق بعض المصادر.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الإثنين إنه دعا زيلينكسي "للمشاركة حضوريا في قمة مقبلة".
وأوضحت مصادر المجلس أن هذا الأمر "قد يحصل الخميس"، مشددة في الوقت عينه على أن ذلك غير محسوم.
في كانون الأول/ديسمبر، زار زيلينكسي واشنطن حيث لقي استقبال حارا، في زيارة خارجية كانت الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده أواخر شباط/فبراير 2022.
وفي حال تمت الزيارة الخميس، ستأتي غداة زيارة زيلينكسي الأربعاء للمملكة المتحدة أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
الا أن دعوة ميشال إلى زيلينكسي لزيارة كييف لقيت انتقادات في أوساط بروكسل، خصوصا وأنها تأتي بعد فترة قصيرة فقط من زيارة مسؤولي التكتل القاري الى العاصمة الأوكرانية. ورأت مصادر دبلوماسية هذه الدعوة جزءا من تجاذب النفوذ بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين.
وسأل مصدر دبلوماسي "ما هو الهدف من زيارة كهذه بعد الاجتماع في كييف؟"، في حين سأل آخر عما اذا كانت الزيارة الآن "فكرة جيدة".
وتسربت الأنباء عن الزيارة المحتملة لزيلينكسي الى بروكسل الإثنين في أعقاب اجتماع بين رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا وزعماء المجموعات البرلمانية، والحديث عن التحضير لجلسة استثنائية الخميس في حضور الرئيس الأوكراني.
الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة الأربعاء
أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور المملكة المتحدة الأربعاء في ثاني رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل سنة تقريبا.
وكشفت لندن أنها ستوفر تدريبا لطيارين عسكريين أوكرانيين. ويلتقي زيلينسكي خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان ويتفقد قوات أوكرانية.
روسيا تكثف هجوم الشتاء وكييف تتوقع أن توسع موسكو نطاق عملياتها
كثفت القوات الروسية هجومها الشتوي في شرق أوكرانيا وجلبت عشرات الآلاف من القوات التي حشدتها في الآونة الأخيرة إلى ساحة المعركة، بينما توقعت كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها مع تعرض بلدات في الشمال الشرقي والجنوب للقصف.
وقال الجيش الأوكراني يوم الثلاثاء إن 1030 جنديا روسيا قتلوا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية في الحرب. ولا يمكن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.
وزعمت روسيا أيضا أنها قتلت أعدادا كبيرة من القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، فقالت إنها أسقطت 6500 قتيلا أوكرانيا في يناير كانون الثاني.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف في مقابلة يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يستهدف الكرملين خاركيف في الشمال الشرقي أو زابوريجيا في الجنوب.
وأضاف لرويترز متحدثا في مكتبه بكييف "المحاولات لشن هجوم سواء في اتجاه خاركيف أو زابوريجيا ستتم بالطبع.. مدى نجاحهم سيعتمد علينا".
وقالت القوات المسلحة الأوكرانية مساء يوم الثلاثاء إن أكثر من 30 بلدة وقرية في خاركيف و20 تجمعا محليا في زابوريجيا تعرضت للقصف.
وقال مسؤولون أوكرانيون كبار، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن موسكو ستحاول في الأسابيع القليلة المقبلة شن هجوم كبير آخر بقوات حشدتها حديثا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير شباط.
وقال دانيلوف "إنهم بحاجة إلى شيء لعرضه أمام شعبهم، ولديهم رغبة كبيرة في القيام بشيء كبير.. بحلول هذا التاريخ"