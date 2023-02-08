شاهد: تفكيك نصب تذكاري للطيار السوفياتي فاليري تشكالوف في العاصمة الأوكرانية كييف

شهدت كييف الأربعاء عملية تفكيك نصب تذكاري يخلد ذكرى فاليري تشكالوف وهو طيار من الحقبة السوفياتية.

رايسا، مواطنة تقطن كييف، علمت بعملية تفكيك النصب التذكاري هذا الصباح، فذهبت لمتابعة الحدث عن قرب حيث قالت: "الآن سوف أتصل بأصدقائي في زابوريجيا لإخبارهم بهذا الأمر"، مضيفة: "كلما أسرعنا في التخلص من هذه الآثار، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لنا".

وقد اقترح أحد سكان كييف وضع نصب تذكاري لميخايلو كوتسيوبينسكي، وهو كاتب أوكراني بدلا من نصب الطيار تشكالوف. ولم يتم تفكيك النصب التذكاري في وقت سابق لأنه كان يتمتع بوضع ذي أهمية محلية، وقد أصدرت وزارة الثقافة مؤخرًا أمرًا بإلغاء هذا الوضع.

وسيتم نقل النصب التذكاري للطيار السوفياتي فاليري تشكالوف إلى مكان لتخزينه مؤقتا حيث تفكر السلطات في إنشاء متحف خاص لمثل هذه التماثيل والنصب التذكارية.

وقد أشار أولكسندر نيكورياك، مدير إدارة حماية التراث الثقافي بإدارة الدولة لمدينة كييف إلى أن "لا أحد يمكن الجزم بما ما سيحدث بعد ذلك لكننا بحاجة إلى إجراء استطلاع منفصل ويجب على سكان كييف والأوكرانيين التعبير عن آرائهم".

وحسب قرار مجلس مدينة كييف، فسيتم نقل النصب التذكاري إلى متحف أنتونوف للطيران في أوكرانيا.