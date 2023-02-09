في الذكرى الـ75 لتأسيسه.. جيش كوريا الشمالية "يستعرض عضلاته" بحضور زعيم البلاد

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عرض عسكري ضخم في الذكرى 75 لتأسيس جيش بلاده، كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وقال المصدر نفسه إن العرض العسكري الذي يهدف إلى تقديم ترسانة البلاد وأسلحتها الأكثر تطورا، نـُظم مساء الأربعاء في وسط العاصمة بيونغ يانغ في ساحة كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية وجد كيم جونغ أون.

وحسب صور من وكالة الأنباء المركزية الكورية، حضر كيم جونغ أون العرض مع زوجته ري سول جو وابنته جو آي. وظهر في صور أخرى محاطا بجنرالاته وهو يسير على سجادة حمراء، لتفقد صفوف الجنود المسلحين بالحراب وتحيتهم بينما كانت صواريخ وقوات تمر من بعيد.

صورايخ بالستية عابرة للقرات

تنظم كوريا الشمالية التي تمتلك قوة نووية، هذا النوع من العروض للاحتفال بالتواريخ المهمة في تاريخها في أيام عطل رسمية. ويرى المراقبون في هذه العروض فرصة لمعرفة مدى التقدم العسكري لهذا البلد المعزول، والمستهدف بعقوبات تمنع تطوير برامجه البالستية والنووية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العرض شمل "وحدة عمليات نووية تكتيكية" مؤلفة من جنود، وصواريخ مزودة "بقدرات كبيرة للردع ولهجوم مضاد"، وأوضحت أن بين الصواريخ التي عرضت أحدث جيل من الصواريخ البالستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.

جنود يشاركون في الاستعراض العسكري الذي أقامه جيش كوريا الشمالية مساء الأربعاء في الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش AP Photo

وقالت الوكالة إن هذا العرض كشف قدرة كوريا الشمالية على مواجهة أعدائها، مستخدمة عبارة "القنبلة النووية بالقنبلة النووية والمواجهة بالمواجهة". ونشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأربعاء صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية، يظهر فيها علم كوري شمالي عملاق وتجمع لآلاف الأشخاص في ساحة كيم إيل سونغ.

وهذا هو رابع عرض عسكري ليلي ينظم في بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة، ويأتي بعد إعلان النظام الكوري الشمالي أنه يريد توسيع وتكثيف مناوراته العسكرية لضمان جاهزيته في حالة الحرب.

وأجرت كوريا الشمالية في 2022 عددًا قياسيًا من تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صاروخها البالستي العابر للقارات الأكثر تطورًا للمرة الأولى.

و دعا كيم جونغ أون بلاده مؤخرًا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية "بشكل كبير"، عبر إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية وتطوير صواريخ نووية جديدة.