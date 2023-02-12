شاهد | لحظة إنقاذ طفلة في العاشرة بعد 147 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكية المنكوبة

تم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات تدعى كودي صباح الأحد في أنطاكية المنكوبة، بعد 147 ساعة من وقوع زلزالين مدمرين في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأظهرت لقطات نشرتها بلدية إسطنبول الحضرية كودي وهي تُسحب من حفرة قطعتها فرق الإنقاذ، رافعة يدها اليمنى، ثم تُنقل إلى سيارة إسعاف ويواصل رجال الإنقاذ التحدث معها.

والسبت أنجزت فرق الإنقاذ عمليات مشابهة في عدة مدن تركية.

والأحد ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى أكثر من 28 ألفاً ولكن مسؤول أممي كبير قال يوم أمس السبت إن العدد الحقيقي من المرجح أن يتضاعف وأكثر، في ظل بطء في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وضغف في الموارد.

وإذا كانت تركيا والحكومة التركية تعانيان في مواجهة الكارثة المهولة، وهذا ما اعترف به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فإن الوضع في سوريا كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

في أنطاكية المكوبة أيضاً، أنقذ عمال رومانيون صباح الأحد رجلاً يبلغ 35 عاماً من العمر بعد أن أمضى 149 ساعة تحت أنقاض بيته المهدم، فيما يشبه المعجزة.