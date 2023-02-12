ينس ستولتنبرغ لن يقود الناتو لولاية رابعة

أعلنت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2014، سينهي ولايته في الموعد المحدد في تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعدما أشارت صحيفة إلى أن تمديداً آخر يلوح في الأفق.

وتابعت المتحدثة أوانا لونغيسكو في وقت متأخر من مساء أمس السبت "جرى تمديد تفويض الأمين العام ينس ستولتنبرغ ثلاث مرات وشغل منصبه لما يقرب إجمالا من تسع سنوات. ولاية الأمين العام تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر هذا العام وليس لديه نية للسعي لتمديد آخر لتفويضه".

وكان يفترض أن يغادر ستولتنبرغ (63 عاماً) منصبه في تشرين الأول/أكتوبر من السنة نفسها لتولي رئاسة البنك المركزي النرويجي. لكن قادة دول الحلف قرروا في آذار/مارس 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمديد ولايته لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2023.

ويقود المسؤول الاشتراكي الديمقراطي الحلف الأطلسي منذ تشرين الاول/أكتوبر 2014. وتولى رئاسة الوزراء في النرويج مرتين، بين 2000 و2001 ثم بين 2005 و2013.