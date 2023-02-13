شاهد: عيد الحب في الفلبين..باقات من الفلفل والزنجبيل والثوم والبصل بدلا من الورود

ابتكر متجر لبيع الزهور في مانيلا طريقة جديدة وأقل تكلفة للاحتفال بمناسبة عيد الحب.

يستطيع المشتري اختيار مجموعة من الخضراوات، تشمل الفلفل الأخضر أو الأحمر والزنجبيل والثوم والبصل، تنسق على شكل باقة لعيد الحب.

وتقول مونيكا رييس كاسترو، بائعة الزهور:"هذه باقة عملية..الأزهار تذبل وتذهب إلى القمامة بينما يمكنك طهي الخضار".

وتقول ناتاليا أوي، البالغة من العمر 22 عامًا، عندما رأت الترتيب غير العادي: "هذه المرة الأولى التي أرى فيها باقات من الخضراوات بدلا من الزهور."

تتراوح أسعار باقات الخضار من 500 إلى 1500 بيزو حوالي (9 إلى 27 دولارًا أمريكيًا)، أما سعر الباقة العادية والمكونة من 12 وردة، تبلغ 36 دولارًا أمريكيًا. ويقع متجر الزهور في سوق دانغوا، حيث يتوافد الفلبينيون إليه للحصول على أزهار وخضروات طازجة بأسعار مقبولة.