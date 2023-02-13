حرب أوكرانيا: كييف تصف الوضع في باخموت على أنه "معقد"

وصفت الرئاسة الأوكرانية الاثنين الوضع في مدينة باخموت التي تشهد أشرس المعارك في شرق أوكرانيا بأنه "معقد" غداة إعلان جماعة فاغنر الروسية المسلحة استيلاءها على بلدة في المنطقة.

وأوضحت الرئاسة في تقريرها اليومي "الوضع قرب سوليدار معقد وتشهد بلدة باراسكوفييفكا قصفا وهجمات مكثفة".

تقع سوليدار التي استولى عليها الروس في كانون الثاني/يناير شمال باخموت التي يسعى الروس للسيطرة عليها منذ الصيف ما كبد الطرفين خسائر فادحة وألحق دمارا واسعا.

وبلدة باراسكوفييسكا هي التالية على الطريق المؤدي إلى باخموت وتقع بمحاذاة بلدة كراسنا غورا التي أعلن قائد جماعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين السيطرة عليها الأحد. وعناصر هذه الجماعة في الخطوط الأمامية لهذه المعركة.

كذلك، أشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني في تقريرها اليومي أيضا إلى أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة قرب باخموت خلال اليوم المنصرم بدبابات وقذائف هاون ومدفعية.

وقال مسؤول في قوات الاحتلال الروسية في شرق أوكرانيا إن الزعيم الانفصالي دينيس بوشيلين أكد الجمعة أن قوات موسكو باتت تسيطر على ثلاثة من طرق الامدادات الأوكرانية الأربعة المؤدية إلى باخموت.

في خيرسون في جنوب أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر في عمليات قصف في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وفق المصدر نفسه.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا: