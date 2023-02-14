زلزال تركيا وسوريا: أكثر من 37 ألف قتيل والسلطات تواجه تحدي إيواء المشرّدين

زلزال تركيا وسوريا: أكثر من 37 ألف قتيل والسلطات تواجه تحدي إيواء المشرّدينمحادثة
وسط الأنقاض، يواجه مئات آلاف المشرّدين الجوع والبرد في تركيا وسوريا حيث تحاول السلطات تخفيف آثار الكارثة الإنسانية بعد أكثر من أسبوع على الزلزال المدمّر الذي تتجاوز حصيلة ضحاياه 37 ألف قتيل.
تصبح فرص العثور على ناجين شبه معدومة والأولوية الآن هي لمساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين دُمّرت منازلهم جراء الهزّة.
وبحسب الحكومة التركية، فقد تمّ إيواء نحو 1,2 مليون شخص في مسكان للطلاب ونُصبت أكثر من 203 آلاف خيمة وأُجلي 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة.
وعقدت الأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا الاثنين حول كيفية زيادة المساعدات للمناطق المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين من الزلزال.
ونقدم إليكم أبرز مستجدات الوضع في المناطق المنكوبة جرّاء الزلزال:
طائرة سعودية تحمل مساعدات تهبط في سوريا لأول مرة منذ عشر سنوات
هبطت طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لمنكوبي الزلزال المدمّر الثلاثاء في مطار حلب الدولي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية وكالة فرانس برس، وهي الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته "هذه أول طائرة آتية من السعودية تهبط على الأراضي السورية منذ أكثر من عشر سنوات".
وأضاف "آخر رحلة كانت في شباط/فبراير 2012، وتوقفت بعد ذلك الرحلات الآتية من السعودية حتى تاريخ اليوم".
وتحمل الطائرة السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، "35 طناً من المساعدات الغذائية".
وتعهّدت المملكة العربية السعودية التي دعمت المعارضة السورية، إثر الزلزال، بتقديم مساعدات الى المناطق المتضررة بما فيها مناطق واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.
وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس "تمت جدولة هبوط طائرتين سعوديتين يوم غد (الأربعاء) وبعد غد (الخميس)".
وأوضح أنها ستكون من ضمن "جسر جوي متواصل".
ونشرت "سانا" صوراً تظهر فريقاً من الهلال الأحمر السوري في استقبال مسؤولين من الهلال الأحمر السعودي كانوا على متن الطائرة.
غوتيريش يشيد بموافقة الأسد على فتح معبرين حدوديين
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين من الزلزال.
وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا تدخل من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.
في الأيام الأخيرة، تكثّفت الدعوات لفتح معابر جديدة بين تركيا وشمال غرب سوريا.
وأشاد غوتيريش بقرار الأسد معتبرًا أن "من شأنه أن يسمح بدخول مزيد من المساعدات بشكل أسرع".
وجدّد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ أمام الصحافة بعد اجتماع مجلس الأمن، التأكيد على أن دمشق ملتزمة "بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين أينما كانوا على الأراضي السورية".
وشدّد على أن شمال غرب البلاد هو "جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية" ولذلك فإن دمشق "تدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، عبر جميع المعابر الممكنة أينما كانت داخل سوريا، أو عبر الحدود، لمدة ثلاثة أشهر".
وعبرت الاثنين شاحنات تقلّ معدّات لنصب ملاجئ مثل أغطية بلاستيكية إضافة إلى بطانيات وفرش وحبال ومسامير، الحدود.