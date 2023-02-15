رئيسة الوزراء الاسكتلندية ستارجن تعلن استقالتها بعد 8 سنوات في الحكم

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا الاستقلالية نيكولا ستارجن التي أضعفها قانون صدر مؤخراً لتسهيل تغيير النوع الاجتماعي، استقالتها الأربعاء بعد ثماني سنوات في السلطة، كما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي.

وبقيت ستارجن [52 عاماً] تتمتع بشعبية كبيرة لفترة طويلة وكافحت من أجل استفتاء جديد على الاستقلال.

وبعد ثماني سنوات في السلطة، أعلنت ستارجن استقالتها من منصبي رئاسة الحكومة ورئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي أكبر حزب في البرلمان بعد أن واجهت ضغوطاً متزايدة بشأن تكتيكاتها من أجل الاستقلال وحقوق المتحولين جنسياً.

وأكدت أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى ينتخب الحزب الوطني الاسكتلندي رئيساً له خلفا لها.

وتعهدت ستارجن التي أصبحت أول امرأة تقود اسكتلندا عندما تولت السلطة في عام 2014، بمواصلة الضغط من أجل استقلال اسكتلندا.

في كانون الثاني/يناير، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، قالت ستارجن إنها ما زالت "مليئة بالطاقة" وإنها لا تشعر أنها "قريبة" من الوقت الذي ينبغي أن تغادر فيه.