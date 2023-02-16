الرئيس الصيني سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران

سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى إيران، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس في ختام زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين والتي استمرت ثلاثة أيام.

وجاء في بيان مشترك من الدولتَين أن شي جين بينغ "قبل بكل سرور دعوة" نظيره الإيراني، لكن لم يُذكر موعد الزيارة.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى إيران منذ العام 2016. وتربط بكين وطهران علاقات اقتصادية قوية، ووقعتا في العام 2021 "اتفاقية تعاون استراتيجي" مدتها 25 عاماً.

وتمارس دول غربية ضغوطاً على الدولتين بسبب مواقفهما حيال غزو روسيا لأوكرانيا فيما إيران خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة على خلفية برنامجها النووي.

وألقى بيان الخميس باللوم على واشنطن في التوترات الحالية ودعا إلى رفع العقوبات، قائلاً إن "ضمان المكاسب الاقتصادية لإيران" هو "جزء مهم" من الاتفاق النووي لعام 2015.

ودعا البيان إلى تنفيذ الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في 2018، "بشكل كامل وفعال".

والثلاثاء، أشاد الرئيس الصيني بـ"التضامن" بين الصين وإيران، ونقل تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" الحكومية عن شي قوله "في وجه المتغيّرات الحالية المعقّدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضاً وأبدتا تضامنهما وتعاونهما".

وقال شي إنّ "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية".