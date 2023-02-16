هجوم إلكتروني يعطّل مواقع مطارات في ألمانيا

أعلنت عدة مطارات ألمانية الخميس أن مواقعها الإلكترونية تعطلت اثر هجمات مفترضة، في أحدث حالة تخريب عبر الإنترنت في البلاد.

وقالت مطارات دوسلدورف ونورمبرغ ودورتموند إن مواقعها تضررت، واستُهدف آخران على الأقل وفق تقارير.

وأوردت مجلة دير شبيغل الألمانية أن مجموعة من القراصنة الروس أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، رغم عدم إدلاء السلطات بتعليق بشأن من يقف وراء الهجوم.

ويعتقد أن المواقع استهدفت بما يسمى هجمات "الحرمان من الخدمة"، المصممة لإغراق الهدف بفيض من طلبات الوصول، ما يمنع الموقع من العمل بشكل طبيعي.

وقال متحدث باسم مطار نورمبرغ "الموقع الإلكتروني يغمره طلب هائل"، مضيفا أنه من "غير المؤكد" متى سيعاود عمله الطبيعي.

ألمانيا في حالة تأهب قصوى من الهجمات الإلكترونية الروسية منذ غزو موسكو أوكرانيا.

في الشهر الماضي، تعرضت مواقع إلكترونية لمطارات وهيئات عامة ومؤسسات في القطاع المالي لهجمات إلكترونية قالت السلطات إن مجموعة قرصنة روسية تقف وراءها.

وأعلن المكتب الفدرالي لأمن المعلومات في تشرين الأول/أكتوبر إن مستوى التهديد لهجمات القرصنة وأنشطة الجرائم الإلكترونية الأخرى أعلى "من أي وقت مضى".

واضطرت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا الأربعاء إلى إلغاء أو تأخير رحلات جوية بسبب خلل إلكتروني كبير نتج من أشغال بناء في فرانكفورت.