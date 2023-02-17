بعد 11 يوماً من كارثة الزلزال.. المعجزات تستمر بإنقاذ مراهق ورجلين من تحت الأنقاض

بعد 11 يوماً من كارثة الزلزال.. المعجزات تستمر بإنقاذ مراهق ورجلين من تحت الأنقاضمحادثة
ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 41 ألف قتيل على الأقل الجمعة. وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من شباط/فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.
أخر الأخبار المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال
انقذت فرق الإغاثة التركية مراهقًا يبلغ 14 عامًا ورجلَين على قيد الحياة بعد نحو 11 يومًا من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7,8 درجات حسبما أعلن وزير الصحة الجمعة، فيما تتلاشى جهود الإنقاذ.
أُنقذ عثمان (14 عامًا) بعد 260 ساعة من الزلزال، على ما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر.
ونشر صورة مراهق عيناه مفتوحتان وممددا على نقالة، مشيرًا إلى أن عُثمان نُقل إلى مستشفى في أنطاكية بمحافظة هاتاي المدمّرة جرّاء الزلزال.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن عناصر الإنقاذ عثروا على عثمان بعد سماع أصوات تحت الأنقاض.
بعد ساعة، أنقذ مسعفون في موقع آخر رجلَين يبلغان 26 و33 عامًا في أنطاكية، بحسب قوجة الذي نشر أيضًا صور للرجلَين خلال تلقيهما علاجًا من عاملين صحيين.
تركيز الإغاثة يتحول إلى المشردين في أعقاب زلزال تركيا
تكثف وكالات الإغاثة الدولية جهودها لمساعدة ملايين المشردين، الذين ينام الكثير منهم في الخيام أو المساجد أو المدارس أو السيارات، بعد 11 يوما من الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص.
وأفادت أنباء بانتشال ناجيتين من تحت الأنقاض في تركيا يوم الخميس، لكن عمليات الإنقاذ هذه أصبحت نادرة بشكل متزايد، مما يترك المجال لتصاعد الغضب مع تلاشي الأمل.
وذكرت محطة تي.آر.تي خبر أن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما انتشلت من بين أنقاض مجمع سكني منهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا بعد 248 ساعة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ظلام الليل يوم السادس من فبراير شباط.
الأسد: مواجهة دمار الزلزال في سوريا تتطلب ما يفوق إمكانيات الحكومة
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن مواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي تتطلب موارد تزيد كثيرا على إمكانيات الحكومة، وتوجه بالشكر إلى "الدول التي وقفت معنا من الساعة الأولى للكارثة من أشقاء عرب وأصدقاء ولفرق الإنقاذ التي أرسلوها".
وقال في أول كلمة له ينقلها التلفزيون منذ وقوع الزلزال "حجم تلك الكارثة والمهام المناطة بنا جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة".
وقالت الحكومة السورية إن عدد القتلى في الأراضي التي تسيطر عليها بلغ 1414. وسقط أكثر من أربعة آلاف قتيل في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من تسعة ملايين سوري تضرروا من الزلزال وأطلقت نداء لجمع 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
وخفف الزلزال عزلة الأسد الدولية بعد الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 11 عاما، إذ تدفقت المساعدات التي جاء أغلبها من الدول العربية بما فيها السعودية التي مولت المعارضة المسلحة في مواجهة حكومته.
كما اجتمع الأسد في دمشق مع دبلوماسيين كبار بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الأربعاء في أول اجتماع من نوعه منذ بدء الحرب.
وقال الأسد إن الكارثة وفرت "فرصة" للتعامل مع القضايا التي تراكمت في البلاد التي تواجه أيضا أزمة اقتصادية عميقة.
الأمم المتحدة تناشد جمع مليار دولار لمساعدة ضحايا زلزال تركيا
ناشدت الأمم المتحدة يوم الخميس جمع أكثر من مليار دولار لمساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص في تركيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر والذي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص في جنوب البلاد.
وقال مارتن جريفيث منسق الأمم المتحدة للمساعدات الذي زار تركيا الأسبوع الماضي إن المواطنين "يعانون حزنا لا يوصف"، مضيفا "يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه".
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة: المساعدات ستصل إلى من يحتاجونها بعيداً عن الانتماءات السياسيةeuronewsوبدأت المساعدات الدولية في الدخول إلى المناطق السورية المنكوبة التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد عبر معبر حدودي مع تركيا مساء أمس الثلاثاء.
50 مليون دولار للمتضررين في سوريا
أعلنت الإمارات الاربعاء تخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الإمارات. وتسبّب الزلزال الذي ضرب في السادس من الشهر الحالي سوريا ومركزه في تركيا المجاورة، بمقتل نحو أربعين ألف شخص في البلدين.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت الثلاثاء نداء طارئا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر. والأسبوع الماضي، اعلنت الإمارات في مرحلة أولى تقديم 13,6 مليون دولار كمساعدات إغاثية لسوريا، قبل أن تتعهد تقديم خمسين مليون دولار إضافية.
وأرسلت الإمارات حنى الآن 38 طائرة تحمل 1243 طن من المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى 2893 خيمة للإيواء. ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، سارعت الإمارات إلى إرسال أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية وفريق بحث وإنقاذ متخصص يضم 42 عضواً، إلى مدينة جبلة الساحلية المتضررة بشدة من الزلزال.
سويسرا وبلجيكا تسهّلان إجراءات منح التأشيرة للناجين من زلزال تركيا وسوريا
نقلت وسائل إعلام تركية عن أمانة الدولة السويسرية للهجرة قولها إن على الأشخاص الذين دمرت منازلهم في الزلازل التقدم بطلب للحصول على دعم طبي طارئ من أجل الاستفادة من عملية الحصول على تأشيرة سريعة.