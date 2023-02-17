وعد إسرائيلي بمزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل أيام من مرور عام على الحرب

وعد إسرائيلي بمزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل أيام من مرور عام على الحربمحادثة
ما تزال الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عام تقريباً وأوقعت الآلاف من القتلى، تلقي بظلالها وتؤثر على العالم خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والعلاقات السياسية والتحالفات الدولية.
أليكم أبرز الأحداث المتعلقة بالحرب لحظة بلحظة
روسيا تعين موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية
ذكر موقع آر.بي.سي الإخباري يوم الجمعة أن روسيا عينت اللفتنانت جنرال آندرى موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية ليحل محل الكولونيل جنرال ألكسندر لابين الذي تمت ترقيته.
وتم تعيين لابين رئيسا لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الشديدة من كبار القادة بشأن أدائه في أوكرانيا.
وقال موقع آر.بي.سي إن موردفيتشيف قاد القوات الروسية خلال هجوم العام الماضي على مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا. وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار استمر لأشهر لمصنع آزوفستال للصلب واستولت عليه القوات الروسية في نهاية المطاف.
يأتي تعيين موردفيتشيف في أعقاب تغييرات جذرية أخرى في القيادة العسكرية الروسية خلال الحرب المستمرة منذ قرابة العام واستولت فيها القوات الروسية على أجزاء كبيرة من جنوب وشرق أوكرانيا لكنها عانت من هزائم وانتكاسات.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، عينت روسيا قائد القوات الجوية الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا عاما لقواتها في أوكرانيا، بعد فترة وجيزة من أنباء إقالة قائدي المنطقتين الشرقية والغربية العسكريتين
قال بن هاريس مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن قرار روسيا خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا يعكس عدم قدرتها على بيع كل نفطها.
وأعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبوع الماضي أن موسكو ستقلص طواعية الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل.
جاء ذلك بعدما بدأ فرض الحد الأقصى لأسعار الخام والمنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير شباط. وأدى قرار موسكو خفض الإنتاج نحو خمسة بالمئة إلى ارتفاع الأسعار العالمية مؤقتا.
وقال هاريس في تصريحات في قمة أرغوس أمريكاس للخام "لقد قلصوا الإنتاج لأنهم لم يتمكنوا من بيعه، وليس لأنهم أرادوا استخدام النفط والمنتجات المكررة سلاحا".
وجاء هذا الخفض في أعقاب الحظر والعقوبات الغربية، بما شمل فرض حد أقصى غير مسبوق لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارا، لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.
وتراجعت الإيرادات الشهرية من النفط والغاز في ميزانية روسيا بنسبة 46 بالمئة في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2020 في ظل تأثير العقوبات الغربية على صادراتها الأكثر ربحا، وفقا لبيانات وزارة المالية.
الحرب الروسية الأوكرانية الملف الأبرز في مؤتمر ميونيخ للأمن
يجتمع كبار السياسيين والضباط العسكريين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم في ميونيخ يوم الجمعة لاستعراض المشهد الأمني الأوروبي الذي تغيرت معالمه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وسيكون المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس من بين العديد من كبار المسؤولين الذين سيحضرون مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع عالمي سنوي كبير يركز على الدفاع والدبلوماسية.
ومن المتوقع أيضا أن يلقي مسؤولون أوكرانيون كبار كلمة بالمؤتمر، الذي يبدأ يوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد في فندق بايريشر هوف الفاخر في المدينة الواقعة بجنوب ألمانيا.
وعقد مؤتمر العام الماضي قبل أيام فقط من اندلاع الحرب. وبينما احتشدت القوات الروسية على حدود أوكرانيا، حث القادة الغربيون في ميونيخ الرئيس فلاديمير بوتين على عدم غزوها وحذروا من عواقب وخيمة إذا فعل ذلك.
وهذا العام، سيواجه القادة العواقب الوخيمة لقرار بوتين تجاهل مناشداتهم وإطلاق العنان للحرب التي أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار والتي تعد الأكثر تدميرا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج هذا الأسبوع "إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فإن الرسالة التي ستكون موجهة إليه وإلى الأنظمة الاستبدادية الأخرى هي أن القوة ستتم مكافأتها".
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى
قالت السلطات في روسيا وأوكرانيا إن البلدين تبادلا 101 من أسرى الحرب في أحدث عمليات تبادل للسجناء يوم الخميس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
ونشر أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورا لجنود أوكرانيين بعد الإفراج عنهم.
وقال يرماك إن 100 جندي ومدنيا واحدا قد أعيدوا إلى الديار.
زيلينسكي يحث زملائه في مهرجان برلين السينمائي على "تحطيم الجدار الرابع"
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صناع السينما على اتخاذ موقف فيما وصفها بمعركة بين الحرية والاستبداد، مشبها في كلمة ألقاها في افتتاح مهرجان برلين السينمائي بين الغزو الروسي لأوكرانيا وجدار برلين.
واستحضر زيلينسكي ذكريات تجربته الخاصة كممثل، وحث زملائه على "تحطيم الجدار الرابع" من خلال مخاطبة جماهيرهم مباشرة.
وقال عبر رابط فيديو "لسنوات عديدة ظل ميدان بوتسدام مقسما بجدار برلين... تريد روسيا اليوم بناء نفس الجدار في أوكرانيا: جدار بيننا وبين أوروبا، لفصل أوكرانيا عن خيارها من أجل مستقبلها".
ويَدين المهرجان بسمعته، التي تتسم بالطابع السياسي الأقوى بين أكبر مهرجانات السينما، إلى أصول برلين كمدينة مقسمة على الخطوط الأمامية للحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب.
وقال زيلينسكي، الذي سُردت أحداث مر بها في الأيام الأولى لغزو بلاده قبل عام في فيلم وثائقي للمخرج والممثل شون بن بعنوان "قوة عظمى" الذي يُعرض في المهرجان يوم الجمعة، إن بمقدور الفن أن يختار اتخاذ موقف أو أن يظل محايدا، وهو ما يعادل دعم الاستبداد.
إسرائيل تعد أوكرانيا بمزيد من المساعدات
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أول زيارة رسمية إسرائيلية لكييف منذ الغزو الروسي إن بلاده ستوسع مساعداتها الحالية لأوكرانيا وتساعد في إعادة بناء البلاد.
وكتب كوهين على تويتر قائلا إن وعده جاء في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأضاف أنهما اتفقا على أن النشاط الإيراني في أوكرانيا يستحق الإدانة ويتطلب "خطوات عملية" من المجتمع الدولي.
وقال زيلينسكي إنهما ناقشا "تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة" وأعرب عن امتنانه للمساعدات الإنسانية الإسرائيلية. وقال في منشور على تيليجرام إنهما ناقشا مشاركة إسرائيل في إعادة الإعمار بعد الحرب. ومضي يقول "أوكرانيا بوسعها استغلال خبرة إسرائيل في إزالة الألغام".
وأدانت إسرائيل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن مساعدتها لكييف اقتصرت على المعونات الإنسانية ومعدات الحماية.
وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر كانون الأول، عن مراجعة السياسة الإسرائيلية بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه لم يتعهد بتقديم أي أسلحة لكييف.
ويريد الإسرائيليون الحفاظ على خط اتصال مباشر مع روسيا، تم إنشاؤه في عام 2015، بشأن ضرباتهم العسكرية لما يشتبه في أنه أهداف إيرانية في سوريا حيث توجد حامية لموسكو. ويضعون أيضا في الاعتبار وضع الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا.
وكتب كوهين على تويتر قائلا "أكدت له أن إسرائيل تدعم بشكل قاطع سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
مسؤولون عسكريون أمريكيون يتوقعون إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا
قالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين ورموت، التي زارت مصنع للدبابات والمدرعات في أوهايو مع عدد آخر من قادة الجيش وكبار الضباط، إنه من المحتمل جدًا أن يوفر المصنع الدبابات لأوكرانيا.
وأضافت "ما زلنا نبحث عن خيارات خاصة بنوع الدبابات الذي سيتم توفيره للأوكرانيين."
ورفض المسؤولون الأمريكيون تقديم تفاصيل عن دبابات أبرامز التي ستذهب في النهاية إلى أوكرانيا، قائلين إن عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيرسلون دبابات عسكرية قديمة أو دبابات مشاة البحرية أو أي نسخة أخرى.