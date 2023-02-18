أمين عام الناتو: يجب إعطاء أوكرانيا كل ما تحتاج إليه لتتمكن من الانتصار على روسيا

أمين عام الناتو: يجب إعطاء أوكرانيا كل ما تحتاج إليه لتتمكن من الانتصار على روسيامحادثة
توشك الحرب الروسية الأوكرانية على طي عامها الأول وما يزال الحل الدبلوماسي السياسي بعيد المنال بين دعم غربي غير منقوص لكييف "علها تنتصر في الحرب كما يتمنون ويرغبون"، لما لها من تداعيات على القارة الأوروبية، في حين يواصل الدب الروسي "عمليته العسكرية" كما يحلو له ان يسميها بتصميم قوي على تغيير قواعد اللعبة ورسم معالم المرحلة المقبلة محذرا بين الفينة والأخرى من اشتباك أوسع مع الولايات المتحدة قد تصل إلى مستويات لا تحمد عقباها وتلقي بظلالها القاتمة على العالم بأسره من المناحي المختلفة.
أليكم أبرز الأحداث المتعلقة بالحرب لحظة بلحظة
أنباء عن انفجارات بعد هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا
قال مسؤولون بالحكومة المحلية إن دوي انفجارين سُمع في مدينة بغرب أوكرانيا إذ تعرضت البلاد لهجوم صاروخي روسي جديد، بينما قيدت عدة مناطق إمدادات الكهرباء كإجراء احترازي تحسبا لضربات محتملة تستهدف الشبكة.
وقال حاكم منطقة خميلنيتسكي إن دوي انفجارين سُمع في المدينة التي تقع على بعد 274 كيلومترا غربي كييف.
وبعد وقت قصير من إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد صباح السبت، حذرت السلطات في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا من احتمال قطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي للحد من الأضرار التي قد تلحق بالشبكة في حال التعرض لضربة.
وتستهدف روسيا، التي غزت جارتها منذ ما يقرب من عام، شبكات الطاقة الأوكرانية بوابل من الصواريخ منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ونشر فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف الجنوبية، صورة على تطبيق المراسلة تيلغرام لما بدا أنه حطام صاروخ في أحد الحقول.
ورجح أنه جزء من صاروخ دفاع جوي أوكراني، وأشار إلى أنه تم إسقاط صاروخ روسي واحد على الأقل.
ستولتنبرغ يؤكد ضرورة "إعطاء أوكرانيا ما تحتاج إليه لتتمكن من الانتصار"
يؤكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في كلمته في مؤتمر ميونيخ الأمني السبت أنه يجب على الحلفاء تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه لهزيمة روسيا بينما تطالب بمزيد من الأسلحة.
وسيقول ستولتنبرغ في هذا الاجتماع الذي يحضره عدد كبير من قادة العالم "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر وتكون دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا"، حسب مقتطفات من خطابه اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يلقيه السبت، على وجوب تعلّم الدرس بعدما كشف الغزو الروسي لأوكرانيا المخاطر التي تتهدّد أوروبا من جراء اعتمادها المفرط على أنظمة استبدادية.
سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من 50 يورو للمرة الأولى منذ 2021
انخفض سعر الغاز الطبيعي في أوروبا الجمعة إلى ما دون 50 يورو للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف عام، فيما يؤدي طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار الطلب على التدفئة.
وبلغ مؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، 48,775 يورو، وهو مستوى سجّل للمرة الأخيرة في آب/أغسطس 2021، ما يجعله أقل بحوالى سبع مرات من أعلى مستوى سجله بعدما غزت روسيا، المنتجة الرئيسية للغاز، أوكرانيا قبل نحو عام.
وقال المحلل في "يونيكريدت" إدواردو كامبانيلا إن "أسعار الغاز الأوروبية انخفضت بنسبة 50 في المئة منذ تشرين الثاني/نوفمبر بفضل الطقس الدافئ بشكل غير مألوف والمنافسة الخافتة مع الصين عندما كانت استراتيجيتها لمكافحة الجائحة صفر كوفيد ما زالت سارية".
وأنهت الصين سياستها في كانون الأول/ديسمبر، لكن ذلك لم يرفع بعد طلبها على الغاز.
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطرت الدول الغربية الى تأمين إمدادات الغاز من خارج روسيا وأصبحت النرويج المورد الرئيسي لأوروبا.
شركة "أوشان" الفرنسية تنفي أي مشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا
نفت مجموعة "أوشان ريتايل" المشرفة على أنشطة التوزيع في الشبكة الفرنسية للمواد الغذائية، نفيا "قاطعا" في بيان الجمعة، الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، ردا على تحقيق نشرته صحيفة لوموند في وقت سابق اليوم.
وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة الفرنسية بالتعاون مع موقع "ذي اينسايدر" الاستقصائي ومنظمة "بيلينغكات" غير الحكومية، فإن فرع اوشان في روسيا نظم حملة جمع منتجات للجيش الروسي بقيمة مليوني روبل (نحو 25 الف يورو) في آذار/مارس 2022.
وأعلنت المجموعة أن "أوشان ريتايل تنفي نفيا قاطعا الوقائع الواردة في هذا التحقيق وتفسيرها".
وأضاف البيان أن هذه المزاعم "غير مثبتة إطلاقا بحقيقة أبحاثنا الداخلية التي تؤكد من جانبها الالتزام الصارم بالتشريعات السارية".
أوكرانيا تستعيد قدرتها الإنتاجية الكافية من الكهرباء لتجنب الانقطاعات
أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها استعادت قدرتها الانتاجية الكافية لتوليد الكهرباء من أجل مواجهة النقص في الإمداد بعد أشهر من الانقطاعات بسبب الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال على تلغرام "منذ نحو أسبوع، لم يكن هناك انقطاع للكهرباء في كل انحاء أوكرانيا" موضحا في الوقت نفسه أن "إصلاح المعدات المتضرّرة سيستغرق أشهرا".
وأشار إلى أن بعض المناطق قد تشهد انقطاع التيار الكهربائي نتيجة هذه الإصلاحات.
بدورها، أكدت الشركة المشغلة Ukrenergo عبر تلغرام أنه "لم يكن هناك نقص في القدرة الإنتاجية في نظام الكهرباء طوال الأسبوع (...) محطات الطاقة تنتج ما يكفي من الكهرباء لتغطية الاستهلاك الحالي".
عميل ألماني كان سيسلم موسكو معلومات عن مواقع أوكرانية (صحيفة)
كتبت صحيفة "دير شبيغل" الجمعة ان عميلا في الاستخبارات الألمانية كان اوقف قبل عيد الميلاد ويشتبه في قيامه بالتجسس لصالح موسكو، كان يفترض أن يزود الاستخبارات الروسية معلومات عن مواقع المدفعية والمضادات الجوية للجيش الأوكراني.
وفقا للمجلة الألمانية كان الامر يتعلق بمعلومات حول نظام الدرع المضادة للصواريخ ايريس تي، التي سلمتها برلين لأوكرانيا بعد الغزو الروسي وأنظمة هيمارس القاذفة للصواريخ والتي زودتها الولايات المتحدة لكييف.
وذكرت "فوكس" وهي مجلة ألمانية أخرى أن الجاسوس المزعوم المعروف باسم كارستن إل، كشف لموسكو عن منافذ سرية تستخدمها أجهزة الاستخبارات الفدرالية الألمانية لاختراق نظام الاتصالات الروسي.
قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية
أكّد قائد مجموعة فاغنر الروسية الجمعة أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.
وقال يفغيني بريغوجين وفق ما نقل مكتبه الإعلامي "رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".
الوقت الآن "ليس للحوار"... باريس وبرلين تتعهدان تكثيف دعم أوكرانيا
تعهدت باريس وبرلين الجمعة في ميونيخ تكثيف الدعم العسكري الذي تطالب به أوكرانيا بشدة حتى تتمكن من صد الغزو الروسي، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوقت الآن "ليس للحوار".
بعد نحو عام من بدء الحرب وعشرات الآلاف من الضحايا على الجانبين، لا تلوح في الأفق بوادر تهدئة على جبهات القتال المحتدم خصوصا في باخموت، وتبدو فرص التوصل لحل دبلوماسي شبه منعدمة.
Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023
بروكسل تتبنى نهجا "متدرجا" حيال إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا ومصادرة أصول روسية
دافع الاتحاد الأوروبي الجمعة عن انتهاج مقاربة "متدرجة" بشأن الاستجابة لطلب كييف إنشاء محكمة خاصة حول أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية المجمدة، وهما مسألتان تثيران أسئلة قانونية معقدة.
وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز خلال مؤتمر صحافي مع المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، "نريد أن نتأكد من تقديم جميع مرتكبي كلّ أنواع الجرائم إلى العدالة، وأن تدفع روسيا تكاليف إعادة الإعمار والتعويض" عن خسائر الضحايا.
وأعلن أن "مركزا للتنسيق الدولي لملاحقة جريمة العدوان" ومقره لاهاي، سيكون "جاهزا للعمل" في تموز/يوليو المقبل.
وأوضح أن المركز سيؤدي دور المدعي العام، ويهدف إلى "جمع وحفظ الأدلة على جريمة العدوان وإتاحة النقاشات بين المدعين (...) ليس فقط بشأن التحقيقات، بل كذلك بشأن الملاحقات المحتملة".
ومن المنتظر أن يمثل المركز خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس طالبت بها كييف.