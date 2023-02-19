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وقف اللاعبون دقيقة صمت حداداً على لاعب كرة القدم الغاني الراحل كريستيان أتسو، 18 فبراير 2023
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شاهد: دقيقة صمت حداداً على اللاعب كريستيان أتسو قبل لقاء نيوكاسل وليفربول

وقف لاعبو نيوكاسل يونايتد وليفربول، دقيقة صمت قبل بداية مباراة الفريقين السبت بالدوري الإنكليزي، حداداً على وفاة اللاعب كريستيان أتسو. ولعب أتسو لاعب هاتاي سبور التركي، لنيوكاسل يونايتد بين عامي 2016 حتى 2021، كما لعب لكلأً من تشيلسي وإيفرتون، وبورنموث بإنكلترا. وأعلن وكيله صباح اليوم، أنه تم العثور على جثة اللاعب الغاني، تحت الأنقاض في تركيا، بعد 12 يوماً من الزلزال المدمر. وقال في منشور نُشر يوم السبت:" إنه من المحزن، أن أعلن للجميع، للأسف تم استرداد جثة كريستيان أتسو هذا الصباح". وكان من المقرر أن يسافر أتسو من جنوب تركيا قبل ساعات من الزلزال، لكن مدرب هاتاي سبور صرح أن اللاعب فضل البقاء مع الفريق، بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة بالدوري يوم 5 شباط/ فبراير.

وقف لاعبو نيوكاسل يونايتد وليفربول، دقيقة صمت قبل بداية مباراة الفريقين السبت بالدوري الإنكليزي، حداداً على وفاة اللاعب كريستيان أتسو. ولعب أتسو لاعب هاتاي سبور التركي، لنيوكاسل يونايتد بين عامي 2016 حتى 2021، كما لعب لكلأً من تشيلسي وإيفرتون، وبورنموث بإنكلترا. وأعلن وكيله صباح اليوم، أنه تم العثور على جثة اللاعب الغاني، تحت الأنقاض في تركيا، بعد 12 يوماً من الزلزال المدمر. وقال في منشور نُشر يوم السبت:" إنه من المحزن، أن أعلن للجميع، للأسف تم استرداد جثة كريستيان أتسو هذا الصباح". وكان من المقرر أن يسافر أتسو من جنوب تركيا قبل ساعات من الزلزال، لكن مدرب هاتاي سبور صرح أن اللاعب فضل البقاء مع الفريق، بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة بالدوري يوم 5 شباط/ فبراير.

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