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المملكة العربية السعودية

وزير الخارجية السعودي: إجماع خليجي وعربي على ضرورة تبني نهج جديد مع سوريا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك في مؤتمر ميونخ للأمن
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك في مؤتمر ميونخ للأمن   -  حقوق النشر  Sven Hopee/Pool Photo via AP

 قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي إن إجماعا بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا وأن الحوار مع دمشق مطلوب "في وقت ما" حتى تتسنى على الأقل معالجة المسائل الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين.

وتمثل التصريحات التي أدلى بها الأمير في منتدى ميونيخ للأمن يوم السبت تغيرا في السياسة التي تم تبنيها في السنوات الأولى للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ما يقرب من 12 عاما عندما دعمت دول عربية من بينها السعودية جماعات من المعارضة المسلحة قاتلت ضد الرئيس بشار الأسد.

وقال الأمير فيصل "سترون أن إجماعا يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل في العالم العربي على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار".

وأضاف أنه في ظل غياب سبيل لتحقيق "الأهداف القصوى" من أجل حل سياسي فإنه "بدأ يتشكل" نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وقال الأمير فيصل "لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك".

المصادر الإضافية • وكالات