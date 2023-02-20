تزويد الصين روسيا بالأسلحة "خط أحمر" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.. وبيكين تندد

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين الصين من تزويد روسيا بالأسلحة للحرب التي تشنها في أوكرانيا بعدما نددت بكين باتهامات أمريكية عن إمكان قيامها بتلك الخطوة.

وقال بوريل، إنه أبلغ كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إنه "بالنسبة لنا سيكون خطا أحمر في علاقتنا. وقال لي إنهم لن يقوموا بذلك، وإنهم لا يخططون للقيام بذلك. لكن سنبقى يقظين".

بيكين تندد

وكانت بكين نددت الإثنين بما وصفتها بأنها اتهامات "زائفة" صدرت عن الولايات المتحدة تفيد بأن الصين تدرس إمكان تسليح روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري: "الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دونما توقف وليس الصين".

وأضاف وينبين قوله: "تحث الولايات المتحدة إلى التفكير بتصرفاتها وتبذل المزيد لتحسين الوضع وتعزيز السلام والحوار والتوقف عن التهرب عن المسؤولية ونشر معلومات زائفة".

وأتى التصريح بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع محطة "سي بي أس"، إن الصين "تدرس الآن توفير دعم فتاك" لموسكو يراوح بين "الذخيرة والأسلحة بحد ذاتها"، وأدلى بتصريحات مماثلة في سلسلة من المقابلات خلال تواجده في المانيا حيث شارك السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن والتقى نظيره الصيني وانغ يي.

وأتت اتهامات بلينكن فيما تفاقم التوتر القائم أصلا في العلاقات بين القوتين العظميين بعدما أسقطت واشنطن منطادا قالت إنه صيني لأغراض التجسس. وظهرت مخاوف من أن الصين تعمق روابطها مع روسيا إلا أن وانغ يي قال إن بكين تلعب دورا بناء وتدعم الحوار.

وأكد الناطق قوله: "لا نقبل بأن تشير الولايات المتحدة باصابع الاتهام إلى العلاقات الصينية الروسية، ناهيك عن الإكراه والضغط...توجه الصين على صعيد القضية الأوكرانية يُلخص بجملة واحدة وهي الحث على السلام وتعزيز الحوار".