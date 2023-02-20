شاهد: افتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي 2023 في أبوظبي ومشاركة روسية لافتة

بدأت الإثنين فعاليات الدورة 16 لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، في أبوظبي بمشاركة نحو 1350 شركة للصناعات العسكرية الدفاعية في العالم.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" مشاركة 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة من معرض "آيدكس" مقارنة مع الدورة السابقة في العام الماضي. إضافة لمشاركة 180 شركة إمارتية.

ستستمر فعاليات المعارض لخمسة أيام، سيتخللها 4 جلسات ستتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، بمشاركة أكثر من 17 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

ويشارك في معرض نافدكس مجموعة من السفن البحرية من 7 دول: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

المشاركة الروسية

وعرضت روسيا في جناحها المخصص، أسلحة تنوعت بين بنادق كلاشينكوف وأنظمة صواريخ أرض/جو تستخدمها حالياً في حربها على أوكرانيا. ورافق عرض الأسلحة الروسية مقاطع مصورة تظهر التكنولوجيا الروسية في الصناعات العسكرية على شاشة كبيرة وبحضور دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة الروسي.

تتزامن مشاركة روسيا في المعرض باقتراب الذكرى السنوية الأولى لحربها على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، شاركت إسرائيل بعرض لأسلحتها في المعرض المخصص لأول مرة منذ تطبيع العلاقات مع الإمارات عام 2020.